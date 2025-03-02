ТОП-5 функций iPhone 16e, которые могут заставить обновиться владельцев более старых iPhone

Смартфон iPhone 16e (черный) рядом с iPhone 16. Фото: скриншот/YouTube

Apple представила новый iPhone 16e — модель, которая хоть и не настолько бюджетная, как предыдущий iPhone SE, но остается отличным вариантом для тех, кто желает обновить устройство, не тратя большие средства. Для владельцев iPhone 15 новинка предлагает пять существенных обновлений по сравнению с вашим текущим устройством.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Поддержка Apple Intelligence

Apple известна надежной поддержкой своих устройств в течение многих лет после запуска. Однако базовые модели iPhone 15 и 15 Plus не получили поддержки Apple Intelligence, хотя запущены всего год назад со старта технологии искусственного интеллекта. Покупая iPhone 16e, вы получите все возможности, которые появятся в будущих обновлениях iOS, в то время как с iPhone 15 вы будете лишены этой функции.

Процессор A18

Несмотря на то, что iPhone 16e выходит менее чем через 18 месяцев после iPhone 15, его чип принадлежит к двум поколениям более новых моделей. Встроенный A18 обеспечивает более высокую производительность по сравнению с A16 Bionic iPhone 15, а также более ориентирован на будущее благодаря поддержке Apple Intelligence.

Улучшенная жизнь батареи

Батарея является одной из важнейших компонентов iPhone. По стандартным показателям Apple для воспроизведения видео:

iPhone 16e — работает до 26 часов;

iPhone 15 — работает до 20 часов.

Эти данные свидетельствуют о примерно 30% роста эффективности работы аккумулятора в iPhone 16e.

Кнопка Action

Последний iPhone 15 сохранял классический переключатель громкого/беззвучного режима, а в модели 15 Pro уже была представлена универсальная кнопка Action. Эта же кнопка теперь стандартная в iPhone 16e. Она может быть настроена для выполнения различных функций, таких как:

запуск приложения "Камера";

переход в режим Focus;

установка таймера;

активация ярлыков;

использование Shazam для определения песни;

управление любой функцией с Панели управления.

Конечно, ее можно настроить и для переключения между звуковым и беззвучным режимами.

8 ГБ оперативной памяти

В то время как iPhone 15 имеет 6 ГБ оперативной памяти, iPhone 16e поставляется с 8 ГБ, что составляет прирост на 33%. Это не только обеспечивает поддержку Apple Intelligence, но и способствует более плавной работе iOS, особенно с учетом будущих программных обновлений.

Недостатки при обновлении до iPhone 16e

Обновление с iPhone 15 имеет и свои минусы. Так, iPhone 16e стоит на 100 долларов меньше — 599 долларов против 699 долларов, однако новая модель лишена ряда функций, имеющихся в iPhone 15:

отсутствие ультраширокой камеры и макрорежима;

отсутствие Dynamic Island (вместо него — стандартная "челка");

нет поддержки MagSafe, хотя зарядка беспроводная остается возможной;

дисплей не такой яркий;

нет режимов Cinematic или Action для видеозаписи;

отсутствует Ultra Wideband чип для точного поиска.

По словам пользователя Mathieu Tournier, стоит оставить iPhone 15 еще на несколько лет, ведь необязательно покупать новый телефон каждые 1-2 года. Он отмечает, что даже A18 и 8 ГБ оперативной памяти не являются слишком революционными, ведь iPhone 12 безупречно справляется с большинством задач.

Напомним, впервые за три года Apple представила преемника iPhone SE 3. Новый iPhone 16e — попытка предоставить более доступное устройство, которое стоит 600 долларов, а не 430. Из этого следует вопрос, стоит ли платить такие деньги, если на рынке есть Android-аналоги с лучшими характеристиками и более низкими ценами.

Также мы писали, что Apple представила iPhone 16e, который пополнил линейку iPhone 16. Учитывая цены на новинку, возникает вопрос, стоит ли недоплачивать за iPhone 16.