Чому бюджетний iPhone 16e все ще гірший за бюджетні Android-смартфони — експерти пояснили

Чоловік з iPhone 16e в руках. Фото: скриншот/YouTube

Компанія Apple уперше за останні три роки представила наступника третього покоління iPhone SE. Новий iPhone 16e — це спроба надати доступніший iPhone, утім, він коштує вже не 430 доларів, а цілих 600. За додаткові 170 доларів користувач отримає дизайн iPhone 14 із вирізом у верхній частині екрана, новіший чип A18, збільшений обсяг оперативної пам'яті та перехід на USB-C, що багато в чому продиктовано вимогами ЄС. Однак з'явилися сумніви, чи справді пристрій вартий такої ціни.

Про це пише Android Police.

Читайте також:

Новий дизайн і спірні рішення

iPhone 16e поєднує елементи від iPhone 14 і водночас пропонує основну 48-мегапіксельну камеру, проте позбавлений певних функцій, наприклад, MagSafe. Також він оснащений фірмовим (і досить неоднозначним) модемом Apple, тож залишається питання, наскільки стійким буде його зв'язок у реальних умовах.

Попередній iPhone SE хоч і мав дещо застарілий дизайн, однак пропонував доступ до екосистеми Apple за відносно невеликі гроші. Тепер же виходить, що покупцям з обмеженим бюджетом доведеться викласти відчутно більшу суму.

Android-контрнаступ

Тим часом у сегменті до 600 доларів смартфони на Android пропонують дедалі привабливіші варіанти. OnePlus 13R отримав схвальні відгуки завдяки хорошому співвідношенню ціни та якості:

великий екран;

відразу кілька камер;

місткий акумулятор.

А з урахуванням акційних пропозицій його можна придбати ще дешевше.

Google Pixel 8a часто трапляється на розпродажах за 400 доларів. Цей пристрій має дві чудові камери, зручний корпус і широку підтримку інструментів на базі штучного інтелекту. Samsung також пропонує чимало моделей серії Galaxy A з непоганим співвідношенням ціни та характеристик. А Motorola Razr+ (2024) — це взагалі складаний смартфон із двома екранами, який іноді можна знайти за ціною до 600 доларів.

Очікується, що невдовзі з'явиться Google Pixel 9a, який, за чутками, принесе два основні сенсори камери, більший акумулятор і процесор Tensor G4 — і все це приблизно за 500 доларів.

Чи залишиться iPhone вибором бюджетних покупців

У США iPhone залишається вкрай популярним. Чимало людей віддають перевагу екосистемі Apple, а вбудована "прив'язка" через сервіси на кшталт iMessage дає компанії потужний важіль утримання клієнтів. Проте зі зростанням цін на "доступні" моделі Apple дедалі більше покупців можуть озирнутися на сторону Android, де пропозиції справді стали кращими.

Підсумовуючи, iPhone 16e нагадує, що зростання вартості бюджетних пристроїв Apple відкриває додаткові можливості для Android-виробників. Якщо раніше недорогі Android-смартфони критикували за низьку якість, то зараз у цьому сегменті панує неабияка конкуренція. Залишається побачити, чи скористається цим шансом Google разом з іншими брендами, аби переглянути саме поняття "бюджетного" смартфона.

Нагадаємо, на iPhone з'явилася ще одна функція, яка була ексклюзивною для Android. Google переніс у браузер Chrome на iOS функцію Google Lens для пошуку.

Також ми писали, що на iPhone постійно з'являються функції, які були притаманні лише операційній системі Android. Проте певні можливості платформи Google залишаться ексклюзивними та виділятимуть її на фоні iOS.