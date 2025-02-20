Google Lens на iPhone — як використовувати нові жести для пошуку

Функція Google Lens на екрані iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Google перенесла з Android на iPhone корисну функцію пошуку. Lens доступна в додатку Google та браузері Chrome на iOS і забезпечує досвід, схожий на Android-функцію Circle to Search, яка наразі не підтримується на iPhone.

Про це пише The Verge.

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Що дозволяє робити функція Google Lens

Нові жести Google Lens дозволяють користувачам iPhone шукати інформацію в додатку Google або браузері Chrome, малюючи, виділяючи або натискаючи на текст, зображення чи відео. Це працює без необхідності робити скриншот або відкривати нову вкладку. Одним з очевидних випадків використання є пошук товарів на основі зображень, але Lens також може визначати слова та фрази, ідентифікувати місця, рослини та тварин, а також виконувати будь-які запити, які може обробити Google Пошук.

Функціональність є практично такою ж, як і у Circle to Search, хоча версія для Android дозволяє використовувати цю можливість на всьому телефоні, а не лише у двох додатках Google. Однак не всі пристрої Android підтримують цю функцію, оскільки вона здебільшого обмежена новими флагманами.

Щоб скористатися новими жестами Lens, користувачам iPhone потрібно відкрити меню з трьома крапками в додатку Google або Chrome та вибрати опцію "Пошук екрана за допомогою Google Lens". Потім можна використати будь-який жест, що здається природним для виділення того, що ви хочете знайти. Google також анонсувала, що в найближчі місяці на панелі адреси з'явиться нова іконка для швидкого доступу до цієї функції.

Нагадаємо, iPhone досі отримує нові функції та оновлення, які вже давно доступні на пристроях з Android. Навіть попри це, деякі можливості залишаються ексклюзивними для операційної системи від Google.

Також ми писали, що хоча б раз на день кожен з нас робить скриншоти на смартфоні. З часом вони стають непотрібними, а видаляти їх вручну може бути виснажливо. Завдяки функції "Команди" на iPhone можна створити ярлик, який видалятиме всі старі знімки екрана в один дотик.