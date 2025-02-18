Чому Android випереджає iPhone — чотири вагомі причини

Мініатюрна іграшка поруч зі смартфоном з логотипом Android на екрані. Фото: Unsplash

Сучасні iPhone неодноразово отримували оновлення, які дозволяють користувачам користуватися функціями, що раніше були доступні тільки на Android. Проте певні можливості залишаються притаманними лише відкритішій платформі від Google.

Про це пише iTechua.

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Швидка зарядка

Android-смартфони випереджають iPhone за швидкістю заряджання. Хоча iPhone 16 підтримує провідну зарядку до 45 Вт через USB-C, деякі моделі Android можуть заряджатися на швидкості понад 100 Вт. Наприклад, флагманські моделі iPhone потребують більше ніж години для повного заряду, тоді як деякі Android-смартфони можуть зарядити свій акумулятор менш ніж за 20 хвилин.

Встановлення програм з різних джерел

iOS обмежує встановлення додатків тільки через App Store, що ускладнює доступ до вилучених або альтернативних програм. У той час як на Android можна завантажувати програми з різних магазинів і вебсайтів, що надає більше свободи у виборі програмного забезпечення.

Альтернативні платіжні системи

iPhone користуються лише Apple Pay, тоді як на Android користувачі мають доступ до різноманітних платіжних сервісів, таких як Google Pay, Samsung Pay та багато регіональних варіантів. Це особливо актуально в країнах, де Apple Pay ще не підтримується.

Вбудований файловий менеджер

Android-смартфони оснащені повноцінним файловим менеджером, що дозволяє користувачам управляти файлами подібно до Windows. Водночас iOS має додаток "Файли", але його функціональні можливості значно обмежені порівняно з файловими менеджерами на Android.

Нагадаємо, користувачі Android можуть істотно підвищити продуктивність своїх пристроїв без потреби в додаткових програмах. Для цього достатньо увімкнути спеціальні приховані налаштування в системі.

Також ми писали, що, хоча операційна система Android славиться своєю гнучкістю, вона має певні обмеження. Наприклад, деякі додатки можуть забороняти робити скриншоти. Це може бути незручним, але розробники зазвичай встановлюють таке обмеження з конкретною метою.