Як прискорити Android-смартфон однією кнопкою — зайві додатки не потрібні

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Користувачі Android можуть значно покращити продуктивність своїх смартфонів без додаткових програм. Для цього достатньо активувати приховані параметри в системних налаштуваннях.

Про це пише ITsider.

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Щоб отримати доступ до спеціального меню, потрібно:

відкрити "Налаштування";

перейти в розділ "Про телефон";

сім разів натиснути на "Номер збірки" або "Версія MIUI" (залежно від моделі).

Після цього в налаштуваннях з'явиться новий пункт — "Параметри розробника".

У цьому розділі варто звернути увагу на такі опції:

Апаратне прискорення (або "Обробка графічним процесором") — знижує навантаження на центральний процесор, перерозподіляючи його на графічний.

Вимкнення апаратного накладення — допомагає процесору працювати ефективніше.

Увімкнення 4x MSAA — покращує якість графіки в іграх.

Анімація вікон, переходів та тривалість анімації — змінення цих параметрів з 1X на 0,5X або їх повне вимкнення прискорить інтерфейс.

Якщо смартфон має слабкий процесор або мало оперативної пам’яті, такі зміни можуть призвести до швидшого розряджання батареї. У такому разі варто оцінити баланс між швидкістю роботи та автономністю пристрою.

Нагадаємо, більшість користувачів Android цінують операційну систему за її гнучкість, проте навіть вона має деякі обмеження. Наприклад, іноді виникає необхідність зробити скриншот у певному застосунку, але система не дозволяє цього. На щастя, існує кілька розв'язань цієї проблеми.

Також ми писали, що багато корисних функцій операційної системи Android залишаються невикористаними. Більшість з них є дуже корисними й можуть значно покращити користувацький досвід.