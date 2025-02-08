ТОП-10 помилок користувачів Android, які погіршують досвід використання смартфона

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Більшість користувачів Android знайомі з основними можливостями своїх смартфонів, але багато корисних функцій залишаються невикористаними. Можна натрапити на помилки, які погіршують досвід користування пристроєм.

Про десять таких помилок пише MakeUseOf.

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Відмова від розблокування обличчям і Extend Unlock

Більшість смартфонів Android мають вбудовані датчики відбитків пальців, але розблокування обличчям також може бути корисним. Це зручно, коли руки мокрі або зайняті.

Функція Extend Unlock (раніше Smart Lock) дозволяє тримати пристрій розблокованим у довірених середовищах — вдома, під час тримання в руках або при підключенні до смартгодинника чи автомобіля.

Використання стандартної частоти оновлення 60 Гц

Навіть якщо ваш смартфон підтримує 90 Гц або 120 Гц, за замовчуванням він може працювати на 60 Гц для економії заряду батареї. Однак вища частота оновлення робить перегортання, ігри та взаємодію з інтерфейсом плавнішими.

Відмова від функції Dual Apps

Якщо ви використовуєте кілька облікових записів Telegram, Facebook або Instagram, функція Dual Apps дозволяє створити другу копію програми, щоб уникнути постійного перемикання між акаунтами.

Ігнорування функцій захисту батареї

З часом батарея смартфона втрачає місткість, але функція захисту акумулятора допомагає уповільнити цей процес. Вона обмежує зарядку на рівні 80%, запобігаючи перегріву та зносу батареї.

Пропуск налаштувань Digital Wellbeing

Якщо ви занадто багато часу витрачаєте на телефон, Digital Wellbeing допоможе контролювати екранний час, встановлювати обмеження для додатків та активувати режим фокусування. Також є функція Bedtime Mode, що переводить екран у відтінки сірого та вимикає сповіщення перед сном.

Використання стандартних рингтонів і сповіщень

Персоналізовані рингтони дозволяють відразу визначити, хто телефонує, навіть не дістаючи смартфон. Так само корисно налаштовувати окремі звуки для різних додатків, щоб швидко розрізняти важливі та неважливі повідомлення.

Використання стандартного розташування кнопок у швидких налаштуваннях

Панель швидких налаштувань можна налаштувати під власні потреби. Додайте кнопки, які ви використовуєте найчастіше, наприклад, нотатки, QR-сканер або керування телевізором, щоб швидко отримувати доступ до них.

Відключена історія сповіщень

За замовчуванням Android видаляє сповіщення після їх закриття. Але вмикання історії сповіщень допоможе переглядати їх навіть після випадкового видалення, а також читати видалені повідомлення у Telegram.

Ігнорування режимів Split-Screen і PiP

Функція розділеного екрана дозволяє працювати у двох додатках одночасно — наприклад, переглядати календар під час набору повідомлення. А режим "картинка в картинці" (PiP) дає змогу дивитися відео чи користуватися Google Maps, одночасно відкриваючи інші програми.

Уникнення меню Developer Options

Меню для розробників містить корисні налаштування, які можуть прискорити роботу пристрою. Наприклад, зменшення анімацій робить смартфон швидшим, а функція Force Dark Mode вмикає темний режим навіть у програмах, які його не підтримують.

Багато з цих функцій за замовчуванням вимкнені, але їх активація може суттєво покращити ваш досвід користування Android.

Нагадаємо, сучасні смартфони на Android стають все вимогливішими до оперативної та внутрішньої пам'яті. Більшість користувачів вважає, що повне примусове закриття додатків допоможе покращити продуктивність пристрою, хоча це не так.

Також ми писали, що з часом робота будь-якого смартфона уповільнюється. На це є кілька причин, а також методи, які допоможуть підвищити продуктивність.