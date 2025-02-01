Як прискорити смартфон — дані, які потрібно видалити для оптимізації пристрою

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Щоденне активне використання смартфона може з часом уповільнити його роботу. Існує кілька основних причин зниження продуктивності пристрою та дієві способи її підвищення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб прискорити роботу смартфона.

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Як прискорити роботу смартфона

Видаліть непотрібні програми

Перед тим як вдаватися до кардинальних заходів, перегляньте список встановлених додатків. Чим більше програм та даних зберігається на пристрої, тим більше ресурсів він витрачає. Видалення зайвих додатків допоможе зменшити навантаження на систему та звільнити місце у пам'яті.

На Android зробити це можна, утримуючи значок програми та натиснувши "Видалити". Також варто очистити оперативну пам'ять через меню "Батарея та обслуговування пристрою" в налаштуваннях. Для цього оберіть "ОЗП" та натисніть "Очистити".

На iPhone можна видалити додаток, зберігши його дані. Для цього потрібно перейти в "Параметри" — "Загальні" — "Сховище iPhone" та вибрати опцію "Усунути програму".

Оновлюйте додатки та систему

Регулярне оновлення програм та операційної системи дозволяє виправити помилки, покращити безпеку та продуктивність пристрою.

На Android перейдіть у Google Play — "Керування додатками й пристроєм" — "Доступні оновлення" та натисніть "Оновити всі". Для оновлення системи оберіть у налаштуваннях "Оновлення ПЗ" — "Завантажити та встановити".

На iPhone цей процес виконується через "Параметри" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ". Ви можете вручну завантажити оновлення або активувати автоматичну установку.

Очищуйте кеш та історію браузера

Кеш браузера та файли cookie накопичують значну кількість даних, що може сповільнювати роботу смартфона.

Щоб очистити кеш на Android, відкрийте "Налаштування", виберіть браузер, натисніть "Місце збереження" — "Очистити кеш".

На iPhone користувачі Safari можуть видалити історію через "Параметри" — "Safari" — "Стерти історію і дані сайтів". Для Chrome або Edge цей процес відбувається через меню "Конфіденційність і безпека" — "Очистити дані вебперегляду".

Перезапустіть або скиньте пристрій до заводських налаштувань

Якщо смартфон працює повільно, простий перезапуск може тимчасово розв'язати проблему. Якщо цього недостатньо, варто розглянути скидання до заводських налаштувань. Це видалить усі дані, тому перед цим важливо зробити резервну копію.

На Android процес скидання відбувається через "Налаштування" — "Загальне керування" — "Скидання".

На iPhone для цього потрібно перейти у "Параметри" — "Загальні" — "Перенести дані чи скинути iPhone" — "Стерти весь вміст і параметри".

Нагадаємо, в сучасних смартфонах є функції, які захищають користувача від небажаних викликів. Існують інструменти, які можуть автоматично виявляти та блокувати такі номери.

Також ми писали, що, хоча Android 15 не став масштабним оновленням, деякі нові та корисні функції все ж з'явилися. Розібравшись із ними, можна значно покращити свій користувацький досвід.