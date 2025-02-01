Как ускорить смартфон — данные, которые нужно удалить для оптимизации устройства

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Ежедневное активное использование смартфона может со временем замедлить его работу. Существует несколько основных причин снижения производительности устройства и действенные способы ее повышения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать, чтобы ускорить работу смартфона.

Читайте также:

Как ускорить работу смартфона

Удалите ненужные программы

Перед тем как прибегать к кардинальным мерам, просмотрите список установленных приложений. Чем больше программ и данных хранится на устройстве, тем больше ресурсов оно расходует. Удаление лишних приложений поможет уменьшить нагрузку на систему и освободить место в памяти.

На Android сделать это можно, удерживая значок программы и нажав "Удалить". Также стоит очистить оперативную память через меню "Батарея и обслуживание устройства" в настройках. Для этого выберите "ОЗУ" и нажмите "Очистить".

На iPhone можно удалить приложение, сохранив его данные. Для этого нужно перейти в "Параметры" — "Общие" — "Хранилище iPhone" и выбрать опцию "Устранить программу".

Обновляйте приложения и систему

Регулярное обновление программ и операционной системы позволяет исправить ошибки, улучшить безопасность и производительность устройства.

На Android перейдите в Google Play — "Управление приложениями и устройством" — "Доступные обновления" и нажмите "Обновить все". Для обновления системы выберите в настройках "Обновление ПО" — "Загрузить и установить".

На iPhone этот процесс выполняется через "Параметры" — "Общие" — "Обновление ПО". Вы можете вручную загрузить обновление или активировать автоматическую установку.

Очищайте кэш и историю браузера

Кэш браузера и файлы cookie накапливают значительное количество данных, что может замедлять работу смартфона.

Чтобы очистить кэш на Android, откройте "Настройки", выберите браузер, нажмите "Место сохранения" — "Очистить кэш".

На iPhone пользователи Safari могут удалить историю через "Параметры" — "Safari" — "Стереть историю и данные сайтов". Для Chrome или Edge этот процесс происходит через меню "Конфиденциальность и безопасность" — "Очистить данные веб-просмотра".

Перезапустите или сбросьте устройство до заводских настроек

Если смартфон работает медленно, простой перезапуск может временно решить проблему. Если этого недостаточно, стоит рассмотреть сброс до заводских настроек. Это удалит все данные, поэтому перед этим важно сделать резервную копию.

На Android процесс сброса происходит через "Настройки" — "Общее управление" — "Сброс".

На iPhone для этого нужно перейти в "Параметры" — "Общие" — "Перенести данные или сбросить iPhone" — "Стереть все содержимое и параметры".

Напомним, в современных смартфонах есть функции, которые защищают пользователя от нежелательных вызовов. Существуют инструменты, которые могут автоматически обнаруживать и блокировать такие номера.

Также мы писали, что, хотя Android 15 не стал масштабным обновлением, некоторые новые и полезные функции все же появились. Разобравшись с ними, можно значительно улучшить свой пользовательский опыт.