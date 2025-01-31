Як налаштувати блокування спам-дзвінків — поради для смартфонів на Android

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Сучасні смартфони на Android мають вбудовані функції для захисту від спам-дзвінків і небажаних викликів. Google та інші виробники пропонують інструменти для автоматичного виявлення та блокування підозрілих номерів. Зокрема, ви можете отримувати попередження перед відповіддю, блокувати небажані номери або використовувати штучний інтелект для обробки викликів.

Про те, як зробити ці налаштування, розповідає The Verge.

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На смартфонах Pixel та інших пристроях Android

Додаток Google Phone може перевіряти невідомі номери, надсилаючи їх на аналіз. Google аналізує виклик, звіряючи номер із базою повідомлень про спам.

Щоб увімкнути або перевірити цю функцію:

відкрийте додаток "Телефон";

натисніть три крапки у верхньому правому куті та виберіть "Налаштування";

перейдіть у "Визначення номера абонента та спам";

якщо опція "Показувати ідентифікатор абонента та спам" вимкнена, увімкніть її;

увімкніть "Фільтрувати спам-дзвінки", щоб автоматично відправляти їх у голосову пошту.

На смартфонах Samsung

Samsung має аналогічну функцію Smart Call, яка працює у співпраці з Hiya.

Щоб увімкнути:

відкрийте додаток "Телефон" та перейдіть у вкладку "Клавіатура";

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

оберіть "Налаштування";

перейдіть у "Визначення номера абонента та захист від спаму";

увімкніть відповідний перемикач.

Також можна активувати "Блокувати спам та шахрайські дзвінки", щоб виклики від підозрілих номерів автоматично відхилялися.

Як вручну заблокувати небажаний номер на смартфоні

На смартфонах Pixel та інших пристроях Android:

відкрийте вкладку "Останні виклики";

торкніться потрібного номера;

оберіть "Заблокувати номер";

якщо хочете повідомити про спам, поставте галочку "Повідомити про спам".

Щоб переглянути список заблокованих номерів:

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

перейдіть у "Налаштування";

відкрийте "Заблоковані номери".

На смартфонах Samsung:

відкрийте вкладку "Останні виклики";

натисніть кнопку "i" поруч із номером;

оберіть "Заблокувати".

Перевірити список заблокованих номерів можна в "Налаштуваннях" у розділі "Заблоковані номери".

Як використовувати штучний інтелект для обробки викликів

Call Screen на Google Pixel

Google пропонує функцію Call Screen, яка автоматично приймає дзвінки за вас.

Щоб увімкнути:

відкрийте додаток "Телефон";

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

перейдіть у "Налаштування" — "Call Screen";

увімкніть "Автоматичне фільтрування викликів".

Виберіть рівень захисту:

максимальний — усі невідомі номери перевіряються, а спам відхиляється;

середній — підозрілі номери перевіряються, а спам відхиляється;

базовий — блокується лише відомий спам.

За потреби увімкніть "Зберігати аудіозаписи Call Screen".

Якщо функція ввімкнена, вхідні виклики можуть автоматично оброблятися Google Assistant. Під час перевірки ви отримаєте текстову транскрипцію розмови та зможете вибрати, як діяти далі.

Bixby Text Call на Samsung

Samsung пропонує альтернативу — Bixby Text Call. Асистент приймає виклики, а ви отримуєте текстову розшифровку бесіди.

Щоб увімкнути:

відкрийте додаток "Телефон";

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

перейдіть у "Налаштування";

виберіть "Текстовий виклик";

увімкніть функцію та налаштуйте мову;

додайте персоналізовані відповіді для швидкого реагування.

Після активації під час вхідного дзвінка з'явиться кнопка "Текстовий виклик". Ви зможете переглянути текстовий діалог або приєднатися до розмови.

Нагадаємо, хоча Android 15 не є масштабним оновленням, воно все ж отримало багато нових налаштувань та функцій. Деякі з них можуть значно покращити користувацький досвід.

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