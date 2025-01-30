Супутниковий зв'язок — які смартфони його підтримують і чи справді він потрібен

Функція супутникового зв'язку на iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Супутниковий зв'язок — одна з найновіших технологій у смартфонах, яка дозволяє залишатися на зв'язку навіть у віддалених районах, де традиційні мобільні мережі не працюють. Хоча ця функція існує вже деякий час, вона переважно доступна у преміальних пристроях.

Про те, як працює ця технологія та які смартфони її підтримують, розповідає Gizmochina.

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Станом на 2025 рік супутниковий зв'язок залишається не універсальною функцією, проте її поступово впроваджують у флагманських моделях.

Samsung

Остання серія Galaxy S25 отримала підтримку супутникових повідомлень. Очікувалося, що ця функція з'явиться ще у Galaxy S24 Ultra, проте вона дебютувала лише у версії S25 із чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Водночас Samsung не акцентує на цій можливості, адже вона доступна лише в США через партнера Skylo у співпраці з Verizon.

Apple

Apple пропонує функцію супутникового зв'язку для надсилання SOS-повідомлень ще з iPhone 14, а також у нових iPhone 15 і iPhone 16. У порівнянні з Samsung, в Apple ця функція доступна ширшому колу користувачів.

Huawei

Huawei першою інтегрувала супутниковий зв'язок у свої Mate 50, які підтримували короткі текстові повідомлення через систему BeiDou. У Mate 60 Pro додали можливість голосових викликів, а Pura 70 Ultra дозволяє навіть передавати зображення без інтернет-з'єднання.

Google

Google приєдналася до перегонів супутникового зв'язку з випуском Pixel 9, що підтримує екстрені SOS-повідомлення у партнерстві зі Starlink (SpaceX).

Xiaomi

Флагмани Xiaomi — 15 Pro, 14 Ultra та MIX Fold 4 — отримали підтримку двостороннього супутникового зв'язку, що забезпечує стабільний зв'язок навіть у важкодоступних місцях. Очікується, що майбутній Xiaomi 15 Ultra також отримає цю технологію.

Крім того, супутниковий зв'язок впроваджують й інші бренди, такі як Oppo (Find X8 Pro Satellite Edition), Nubia (Z60S Pro), Honor (X60) тощо.

Чи потрібен вам супутниковий зв'язок

Ця функція не є необхідною для повсякденного використання, проте може бути критично важливою для певних категорій користувачів. Якщо ви часто подорожуєте, займаєтеся туризмом або працюєте у віддалених місцях, супутниковий зв'язок може врятувати життя в екстрених ситуаціях.

Водночас мешканцям міст він, швидше за все, не знадобиться, тим більше, що ця технологія може вимагати додаткових витрат (якщо оператор стягує плату за послуги). Більшість виробників наразі обмежуються лише текстовими повідомленнями та екстреними викликами, адже голосовий зв’язок та інтернет через супутник поки що не є масовими.

Тож чи потрібен вам супутниковий зв’язок? Це залежить від того, як часто ви опиняєтесь поза зоною дії мобільних мереж.

Нагадаємо, у співпраці зі SpaceX та T-Mobile компанія Apple прагне інтегрувати у свої пристрої підтримку супутникової мережі Starlink. Користувачі зможуть отримати альтернативний спосіб зв'язку у місцях, де відсутнє мобільне покриття.

Також ми писали, що супутниковий зв'язок є однією з найбільших інновацій останніх років у смартфонах. Новітні пристрої лінійки Samsung Galaxy S25, як виявилося, також отримали можливість підключення.