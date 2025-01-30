Спутниковая связь — какие смартфоны ее поддерживают и действительно ли она нужна

Функция спутниковой связи на iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Спутниковая связь — одна из самых новых технологий в смартфонах, которая позволяет оставаться на связи даже в отдаленных районах, где традиционные мобильные сети не работают. Хотя эта функция существует уже некоторое время, она преимущественно доступна в премиальных устройствах.

О том, как работает эта технология и какие смартфоны ее поддерживают, рассказывает Gizmochina.

Читайте также:

Какие смартфоны поддерживают спутниковую связь в 2025 году

По состоянию на 2025 год спутниковая связь остается не универсальной функцией, однако ее постепенно внедряют во флагманских моделях.

Samsung

Последняя серия Galaxy S25 получила поддержку спутниковых сообщений. Ожидалось, что эта функция появится еще в Galaxy S24 Ultra, однако она дебютировала только в версии S25 с чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy. В то же время Samsung не акцентирует на этой возможности, ведь она доступна только в США через партнера Skylo в сотрудничестве с Verizon.

Apple

Apple предлагает функцию спутниковой связи для отправки SOS-сообщений еще с iPhone 14, а также в новых iPhone 15 и iPhone 16. По сравнению с Samsung, в Apple эта функция доступна более широкому кругу пользователей.

Huawei

Huawei первой интегрировала спутниковую связь в свои Mate 50, которые поддерживали короткие текстовые сообщения через систему BeiDou. В Mate 60 Pro добавили возможность голосовых вызовов, а Pura 70 Ultra позволяет даже передавать изображения без интернет-соединения.

Google

Google присоединилась к гонке спутниковой связи с выпуском Pixel 9, поддерживающего экстренные SOS-сообщения в партнерстве со Starlink (SpaceX).

Xiaomi

Флагманы Xiaomi — 15 Pro, 14 Ultra и MIX Fold 4 — получили поддержку двусторонней спутниковой связи, что обеспечивает стабильную связь даже в труднодоступных местах. Ожидается, что будущий Xiaomi 15 Ultra также получит эту технологию.

Кроме того, спутниковую связь внедряют и другие бренды, такие как Oppo (Find X8 Pro Satellite Edition), Nubia (Z60S Pro), Honor (X60) и т.д.

Нужна ли вам спутниковая связь

Эта функция не является необходимой для повседневного использования, однако может быть критически важной для определенных категорий пользователей. Если вы часто путешествуете, занимаетесь туризмом или работаете в отдаленных местах, спутниковая связь может спасти жизнь в экстренных ситуациях.

В то же время жителям городов она, скорее всего, не понадобится, тем более, что эта технология может потребовать дополнительных расходов (если оператор взимает плату за услуги). Большинство производителей пока ограничиваются только текстовыми сообщениями и экстренными вызовами, ведь голосовая связь и интернет через спутник пока не являются массовыми.

Так нужна ли вам спутниковая связь? Это зависит от того, как часто вы оказываетесь вне зоны действия мобильных сетей.

Напомним, в сотрудничестве со SpaceX и T-Mobile компания Apple стремится интегрировать в свои устройства поддержку спутниковой сети Starlink. Пользователи смогут получить альтернативный способ связи в местах, где отсутствует мобильное покрытие.

Также мы писали, что спутниковая связь является одной из самых больших инноваций последних лет в смартфонах. Новейшие устройства линейки Samsung Galaxy S25, как оказалось, также получили возможность подключения.