Samsung Galaxy S25 отримав підтримку супутникового зв'язку — хто може скористатися

Лінійка Samsung Galaxy S25. Фото: скриншот/YouTube

Однією з найбільших інновацій останніх років у світі смартфонів є додавання супутникового зв'язку. Ця функція дозволяє залишатися на зв'язку або викликати допомогу навіть у тих місцях, де немає покриття мобільної мережі. Хоча були чутки, що Samsung Galaxy S25 отримає цю можливість, компанія довгий час не підтверджувала цю інформацію. Як з'ясувалося, новий смартфон дійсно підтримує супутниковий зв'язок, але є одна важлива деталь.

Про це пише Tom's Guide.

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Як скористатися функцією супутникового зв'язку на Samsung Galaxy S25

За словами консультанта з супутникових та телекомунікаційних технологій Крістіана фон дер Роппа, Samsung не співпрацювала з провайдерами супутникового зв'язку, хоча її флагман оснащений усім необхідним обладнанням. Це означає, що доступ до супутникового зв'язку залежить від вашого мобільного оператора, який має укласти відповідні угоди.

Це суттєво відрізняється від підходу Apple і Google. Ці компанії самі організували співпрацю із супутниковими провайдерами, зокрема Skylo. Таким чином, власники iPhone із підтримкою супутникового зв'язку чи Pixel 9 можуть просто активувати цю функцію через налаштування. Щоправда, у випадку Google ця опція доступна лише на території континентальної частини США.

На сьогодні єдиним оператором у США, який уклав таку угоду для Galaxy S25, є Verizon. Ще у серпні 2024 року компанія оголосила про партнерство зі Skylo та підтвердила, що її клієнти отримають доступ до супутникового зв'язку безплатно.

Супутниковий зв'язок у Galaxy S25 працює на основі функції Snapdragon Satellite від Qualcomm, яку вперше анонсували два роки тому, але здавалося, що проєкт закрили наприкінці 2023 року. Проте завдяки Samsung він повернувся. Ця послуга забезпечує двосторонню передачу повідомлень для екстрених ситуацій та підтримує звичайні SMS.

Як і в Apple та Google, така функція дозволяє залишатися на зв'язку незалежно від покриття мобільної мережі, що може стати рятівним у критичній ситуації. Втім, незрозуміло, чому Samsung реалізувала цю функцію лише частково, тоді як повноцінна інтеграція забезпечила б доступ до екстреного супутникового зв'язку для всіх її користувачів.

Нагадаємо, досі обговорюється щорічна презентація Samsung Galaxy Unpacked 2025, де компанія показала свої новинки серії Galaxy S25. Найбільшу увагу привернув Galaxy S25 Ultra, і є п'ять причин, щоб оновитися до нього.

Також ми писали, що разом із флагманським Galaxy S25 Ultra компанія Samsung також представила Galaxy S25 та S25+. Вони отримали новий процесор, покращену оболонку One UI 7 та збільшену місткість акумуляторів.