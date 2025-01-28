Samsung Galaxy S25 получил поддержку спутниковой связи — кто может воспользоваться

Линейка Samsung Galaxy S25. Фото: скриншот/YouTube

Одной из самых больших инноваций последних лет в мире смартфонов является добавление спутниковой связи. Эта функция позволяет оставаться на связи или вызвать помощь даже в тех местах, где нет покрытия мобильной сети. Хотя были слухи, что Samsung Galaxy S25 получит эту возможность, компания долгое время не подтверждала эту информацию. Как выяснилось, новый смартфон действительно поддерживает спутниковую связь, но есть одна важная деталь.

Об этом пишет Tom's Guide.

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Как воспользоваться функцией спутниковой связи на Samsung Galaxy S25

По словам консультанта по спутниковым и телекоммуникационным технологиям Кристиана фон дер Роппа, Samsung не сотрудничала с провайдерами спутниковой связи, хотя ее флагман оснащен всем необходимым оборудованием. Это означает, что доступ к спутниковой связи зависит от вашего мобильного оператора, который должен заключить соответствующие соглашения.

Это существенно отличается от подхода Apple и Google. Эти компании сами организовали сотрудничество со спутниковыми провайдерами, в частности Skylo. Таким образом, владельцы iPhone с поддержкой спутниковой связи или Pixel 9 могут просто активировать эту функцию через настройки. Правда, в случае Google эта опция доступна только на территории континентальной части США.

На сегодня единственным оператором в США, который заключил такое соглашение для Galaxy S25, является Verizon. Еще в августе 2024 года компания объявила о партнерстве со Skylo и подтвердила, что ее клиенты получат доступ к спутниковой связи бесплатно.

Спутниковая связь в Galaxy S25 работает на основе функции Snapdragon Satellite от Qualcomm, которую впервые анонсировали два года назад, но казалось, что проект закрыли в конце 2023 года. Однако благодаря Samsung он вернулся. Эта услуга обеспечивает двустороннюю передачу сообщений для экстренных ситуаций и поддерживает обычные SMS.

Как и в Apple и Google, такая функция позволяет оставаться на связи независимо от покрытия мобильной сети, что может стать спасительным в критической ситуации. Впрочем, непонятно, почему Samsung реализовала эту функцию лишь частично, тогда как полноценная интеграция обеспечила бы доступ к экстренной спутниковой связи для всех ее пользователей.

Напомним, до сих пор обсуждается ежегодная презентация Samsung Galaxy Unpacked 2025, где компания показала свои новинки серии Galaxy S25. Наибольшее внимание привлек Galaxy S25 Ultra, и есть пять причин, чтобы обновиться до него.

Также мы писали, что вместе с флагманским Galaxy S25 Ultra компания Samsung также представила Galaxy S25 и S25+. Они получили новый процессор, улучшенную оболочку One UI 7 и увеличенную емкость аккумуляторов.