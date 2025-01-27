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Дива не сталося — результати тестів чипсета Samsung Galaxy S25

27 січня 2025 09:37
Володимир Мололкін - редактор
Прориву не відбулося — Snapdragon 8 Elite для Samsung Galaxy S25 програє в ранніх тестах
Смартфони лінійки Samsung Galaxy S25. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Qualcomm і Samsung представили деталі нового чипсета Snapdragon 8 Elite для Galaxy з кодовою назвою SM8750-AC. Попри заяви про повністю кастомний чипсет, ранні бенчмарки не показали обіцяних результатів щодо розгону CPU та GPU.

Про це пише Notebookcheck.

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Samsung не приділила багато уваги Snapdragon 8 Elite для Galaxy під час презентації Galaxy S25 Edge на Galaxy Unpacked, що відбулася 22 січня. Основний акцент був на моделях Galaxy S25, S25 Plus і S25 Ultra, які вже доступні для попереднього замовлення. Після заходу компанія оприлюднила основні відмінності SM8750-AC від попередніх версій Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB та SM8750-3-AB).

За словами експерта Мішаля Рахмана, SM8750-AC працює більш гармонійно із камерним обладнанням Samsung, хоча конкретні деталі не розкриваються. Крім того, чипсет має розігнаний NPU, але жодної технічної специфікації з цього приводу не було оприлюднено.

Що нового у SM8750-AC та які результати тестування

Розігнаний Prime CPU з частотою, збільшеною на 150 МГц, у порівнянні з попередніми версіями SM8750-AB і SM8750-3-AB. Adreno 830 GPU тепер працює на 9% швидше завдяки підвищенню частоти до 1200 МГц.

У тестах Geekbench 6.3 Vulkan GPU SM8750-AC демонструє приріст продуктивності на 6%. Однак ранні бенчмарки CPU не підтвердили заявленого розгону.

Результаты тестирования Samsung Galaxy S25 Ultra в Geekbench
Результати тестування процесора в Samsung Galaxy S25 Ultra в Geekbench. Фото: скриншот

Усього один тест перевершив результати стандартного Snapdragon 8 Elite на трохи більше ніж 2%. Водночас графічний процесор показав до 6% приросту у продуктивності.

Перші незалежні огляди з'являться після початку відвантаження Galaxy S25, що заплановано на початок лютого. Лише тоді стане зрозуміло, чи відповідають реальні результати очікуванням.

Нагадаємо, на презентації Unpacked, що відбулася 22 січня, Samsung представила AR/VR-гарнітуру. Компанія планує протиставити її Apple Vision Pro.

Також ми писали, що традиційно кожен рік починається з презентації від Samsung. Цього року було представлено Galaxy S25 Ultra, флагманський пристрій компанії.

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