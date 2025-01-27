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Чуда не произошло — результаты тестов чипсета Samsung Galaxy S25

27 января 2025 09:37
Владимир Мололкин - редактор
Прорыва не произошло — Snapdragon 8 Elite для Samsung Galaxy S25 проигрывает в ранних тестах
Смартфоны линейки Samsung Galaxy S25. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Qualcomm и Samsung представили детали нового чипсета Snapdragon 8 Elite для Galaxy с кодовым названием SM8750-AC. Несмотря на заявления о полностью кастомном чипсете, ранние бенчмарки не показали обещанных результатов по разгону CPU и GPU.

Об этом пишет Notebookcheck.

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Samsung не уделила много внимания Snapdragon 8 Elite для Galaxy во время презентации Galaxy S25 Edge на Galaxy Unpacked, состоявшейся 22 января. Основной акцент был на моделях Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, которые уже доступны для предварительного заказа. После мероприятия компания обнародовала основные отличия SM8750-AC от предыдущих версий Snapdragon 8 Elite (SM8750-AB и SM8750-3-AB).

По словам эксперта Мишаля Рахмана, SM8750-AC работает более гармонично с камерным оборудованием Samsung, хотя конкретные детали не раскрываются. Кроме того, чипсет имеет разогнанный NPU, но никакой технической спецификации по этому поводу не было обнародовано.

Что нового в SM8750-AC и каковы результаты тестирования

Разогнанный Prime CPU с частотой, увеличенной на 150 МГц, по сравнению с предыдущими версиями SM8750-AB и SM8750-3-AB. Adreno 830 GPU теперь работает на 9% быстрее благодаря повышению частоты до 1200 МГц.

В тестах Geekbench 6.3 Vulkan GPU SM8750-AC демонстрирует прирост производительности на 6%. Однако ранние бенчмарки CPU не подтвердили заявленного разгона.

Результаты тестирования Samsung Galaxy S25 Ultra в Geekbench
Результаты тестирования процессора в Samsung Galaxy S25 Ultra в Geekbench. Фото: скриншот

Всего один тест превзошел результаты стандартного Snapdragon 8 Elite на чуть более чем 2%. В то же время графический процессор показал до 6% прироста в производительности.

Первые независимые обзоры появятся после начала отгрузки Galaxy S25, что запланировано на начало февраля. Лишь тогда станет понятно, соответствуют ли реальные результаты ожиданиям.

Напомним, на презентации Unpacked, состоявшейся 22 января, Samsung представила AR/VR-гарнитуру. Компания планирует противопоставить ее Apple Vision Pro.

Также мы писали, что традиционно каждый год начинается с презентации от Samsung. В этом году был представлен Galaxy S25 Ultra, флагманское устройство компании.

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