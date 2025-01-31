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Нежелательные звонки — как избавиться от спам-вызовов на Android

31 января 2025 09:46
Владимир Мололкин - редактор
Как настроить блокировку спам-звонков — советы для смартфонов на Android
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Современные смартфоны на Android имеют встроенные функции для защиты от спам-звонков и нежелательных вызовов. Google и другие производители предлагают инструменты для автоматического обнаружения и блокировки подозрительных номеров. В частности, вы можете получать предупреждения перед ответом, блокировать нежелательные номера или использовать искусственный интеллект для обработки вызовов.

О том, как сделать эти настройки, рассказывает The Verge.

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На смартфонах Pixel и других устройствах Android

Приложение Google Phone может проверять неизвестные номера, отправляя их на анализ. Google анализирует вызов, сверяя номер с базой сообщений о спаме.

Чтобы включить или проверить эту функцию:

  • откройте приложение "Телефон";
  • нажмите три точки в верхнем правом углу и выберите "Настройки";
  • перейдите в "Определение номера абонента и спам";
  • если опция "Показывать идентификатор абонента и спам" выключена, включите ее;
  • включите "Фильтровать спам-звонки", чтобы автоматически отправлять их в голосовую почту.

На смартфонах Samsung

Samsung имеет аналогичную функцию Smart Call, которая работает в сотрудничестве с Hiya.

Чтобы включить ее:

  • откройте приложение "Телефон" и перейдите во вкладку "Клавиатура";
  • нажмите три точки в верхнем правом углу;
  • выберите "Настройки";
  • перейдите в "Определение номера абонента и защита от спама";
  • включите соответствующий переключатель.

Также можно активировать "Блокировать спам и мошеннические звонки", чтобы вызовы от подозрительных номеров автоматически отклонялись.

Как вручную заблокировать нежелательный номер на смартфоне

На смартфонах Pixel и других устройствах Android:

  • откройте вкладку "Последние вызовы";
  • коснитесь нужного номера;
  • выберите "Заблокировать номер";
  • если хотите сообщить о спаме, поставьте галочку "Уведомить о спаме".

Чтобы просмотреть список заблокированных номеров:

  • нажмите три точки в верхнем правом углу;
  • перейдите в "Настройки";
  • откройте "Заблокированные номера".

На смартфонах Samsung:

  • откройте вкладку "Последние вызовы";
  • нажмите кнопку "i" рядом с номером;
  • выберите "Заблокировать".

Проверить список заблокированных номеров можно в "Настройках" в разделе "Заблокированные номера".

Как использовать искусственный интеллект для обработки вызовов

Call Screen на Google Pixel

Google предлагает функцию Call Screen, которая автоматически принимает звонки за вас.

Чтобы включить:

  • откройте приложение "Телефон";
  • нажмите три точки в верхнем правом углу;
  • перейдите в "Настройки" — "Call Screen";
  • включите "Автоматическая фильтрация вызовов".

Выберите уровень защиты:

  • максимальный — все неизвестные номера проверяются, а спам отклоняется;
  • средний — подозрительные номера проверяются, а спам отклоняется;
  • базовый — блокируется только известный спам.

При необходимости включите "Сохранять аудиозаписи Call Screen".

Если функция включена, входящие вызовы могут автоматически обрабатываться Google Assistant. Во время проверки вы получите текстовую транскрипцию разговора и сможете выбрать, как действовать дальше.

Bixby Text Call на Samsung

Samsung предлагает альтернативу — Bixby Text Call. Ассистент принимает вызовы, а вы получаете текстовую расшифровку беседы.

Чтобы включить:

  • откройте приложение "Телефон";
  • нажмите три точки в верхнем правом углу;
  • перейдите в "Настройки";
  • выберите "Текстовый вызов";
  • включите функцию и настройте язык;
  • добавьте персонализированные ответы для быстрого реагирования.

После активации во время входящего звонка появится кнопка "Текстовый вызов". Вы сможете просмотреть текстовый диалог или присоединиться к разговору.

Напомним, хотя Android 15 не является масштабным обновлением, оно все же получило много новых настроек и функций. Некоторые из них могут значительно улучшить пользовательский опыт.

Также мы писали, что одной из новейших технологий в современных смартфонах является спутниковая связь. Она может стать полезной для тех, кто проживает в отдаленных районах, где мобильное покрытие нестабильно.

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