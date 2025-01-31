Как настроить блокировку спам-звонков — советы для смартфонов на Android

Нежелательные звонки — как избавиться от спам-вызовов на Android
Современные смартфоны на Android имеют встроенные функции для защиты от спам-звонков и нежелательных вызовов. Google и другие производители предлагают инструменты для автоматического обнаружения и блокировки подозрительных номеров. В частности, вы можете получать предупреждения перед ответом, блокировать нежелательные номера или использовать искусственный интеллект для обработки вызовов.
О том, как сделать эти настройки, рассказывает The Verge.
Как распознать спам-звонки на смартфоне
На смартфонах Pixel и других устройствах Android
Приложение Google Phone может проверять неизвестные номера, отправляя их на анализ. Google анализирует вызов, сверяя номер с базой сообщений о спаме.
Чтобы включить или проверить эту функцию:
- откройте приложение "Телефон";
- нажмите три точки в верхнем правом углу и выберите "Настройки";
- перейдите в "Определение номера абонента и спам";
- если опция "Показывать идентификатор абонента и спам" выключена, включите ее;
- включите "Фильтровать спам-звонки", чтобы автоматически отправлять их в голосовую почту.
На смартфонах Samsung
Samsung имеет аналогичную функцию Smart Call, которая работает в сотрудничестве с Hiya.
Чтобы включить ее:
- откройте приложение "Телефон" и перейдите во вкладку "Клавиатура";
- нажмите три точки в верхнем правом углу;
- выберите "Настройки";
- перейдите в "Определение номера абонента и защита от спама";
- включите соответствующий переключатель.
Также можно активировать "Блокировать спам и мошеннические звонки", чтобы вызовы от подозрительных номеров автоматически отклонялись.
Как вручную заблокировать нежелательный номер на смартфоне
На смартфонах Pixel и других устройствах Android:
- откройте вкладку "Последние вызовы";
- коснитесь нужного номера;
- выберите "Заблокировать номер";
- если хотите сообщить о спаме, поставьте галочку "Уведомить о спаме".
Чтобы просмотреть список заблокированных номеров:
- нажмите три точки в верхнем правом углу;
- перейдите в "Настройки";
- откройте "Заблокированные номера".
На смартфонах Samsung:
- откройте вкладку "Последние вызовы";
- нажмите кнопку "i" рядом с номером;
- выберите "Заблокировать".
Проверить список заблокированных номеров можно в "Настройках" в разделе "Заблокированные номера".
Как использовать искусственный интеллект для обработки вызовов
Call Screen на Google Pixel
Google предлагает функцию Call Screen, которая автоматически принимает звонки за вас.
Чтобы включить:
- откройте приложение "Телефон";
- нажмите три точки в верхнем правом углу;
- перейдите в "Настройки" — "Call Screen";
- включите "Автоматическая фильтрация вызовов".
Выберите уровень защиты:
- максимальный — все неизвестные номера проверяются, а спам отклоняется;
- средний — подозрительные номера проверяются, а спам отклоняется;
- базовый — блокируется только известный спам.
При необходимости включите "Сохранять аудиозаписи Call Screen".
Если функция включена, входящие вызовы могут автоматически обрабатываться Google Assistant. Во время проверки вы получите текстовую транскрипцию разговора и сможете выбрать, как действовать дальше.
Bixby Text Call на Samsung
Samsung предлагает альтернативу — Bixby Text Call. Ассистент принимает вызовы, а вы получаете текстовую расшифровку беседы.
Чтобы включить:
- откройте приложение "Телефон";
- нажмите три точки в верхнем правом углу;
- перейдите в "Настройки";
- выберите "Текстовый вызов";
- включите функцию и настройте язык;
- добавьте персонализированные ответы для быстрого реагирования.
После активации во время входящего звонка появится кнопка "Текстовый вызов". Вы сможете просмотреть текстовый диалог или присоединиться к разговору.
Напомним, хотя Android 15 не является масштабным обновлением, оно все же получило много новых настроек и функций. Некоторые из них могут значительно улучшить пользовательский опыт.
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