Как настроить блокировку спам-звонков — советы для смартфонов на Android

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Современные смартфоны на Android имеют встроенные функции для защиты от спам-звонков и нежелательных вызовов. Google и другие производители предлагают инструменты для автоматического обнаружения и блокировки подозрительных номеров. В частности, вы можете получать предупреждения перед ответом, блокировать нежелательные номера или использовать искусственный интеллект для обработки вызовов.

О том, как сделать эти настройки, рассказывает The Verge.

Читайте также:

Как распознать спам-звонки на смартфоне

На смартфонах Pixel и других устройствах Android

Приложение Google Phone может проверять неизвестные номера, отправляя их на анализ. Google анализирует вызов, сверяя номер с базой сообщений о спаме.

Чтобы включить или проверить эту функцию:

откройте приложение "Телефон";

нажмите три точки в верхнем правом углу и выберите "Настройки";

перейдите в "Определение номера абонента и спам";

если опция "Показывать идентификатор абонента и спам" выключена, включите ее;

включите "Фильтровать спам-звонки", чтобы автоматически отправлять их в голосовую почту.

На смартфонах Samsung

Samsung имеет аналогичную функцию Smart Call, которая работает в сотрудничестве с Hiya.

Чтобы включить ее:

откройте приложение "Телефон" и перейдите во вкладку "Клавиатура";

нажмите три точки в верхнем правом углу;

выберите "Настройки";

перейдите в "Определение номера абонента и защита от спама";

включите соответствующий переключатель.

Также можно активировать "Блокировать спам и мошеннические звонки", чтобы вызовы от подозрительных номеров автоматически отклонялись.

Как вручную заблокировать нежелательный номер на смартфоне

На смартфонах Pixel и других устройствах Android:

откройте вкладку "Последние вызовы";

коснитесь нужного номера;

выберите "Заблокировать номер";

если хотите сообщить о спаме, поставьте галочку "Уведомить о спаме".

Чтобы просмотреть список заблокированных номеров:

нажмите три точки в верхнем правом углу;

перейдите в "Настройки";

откройте "Заблокированные номера".

На смартфонах Samsung:

откройте вкладку "Последние вызовы";

нажмите кнопку "i" рядом с номером;

выберите "Заблокировать".

Проверить список заблокированных номеров можно в "Настройках" в разделе "Заблокированные номера".

Как использовать искусственный интеллект для обработки вызовов

Call Screen на Google Pixel

Google предлагает функцию Call Screen, которая автоматически принимает звонки за вас.

Чтобы включить:

откройте приложение "Телефон";

нажмите три точки в верхнем правом углу;

перейдите в "Настройки" — "Call Screen";

включите "Автоматическая фильтрация вызовов".

Выберите уровень защиты:

максимальный — все неизвестные номера проверяются, а спам отклоняется;

средний — подозрительные номера проверяются, а спам отклоняется;

базовый — блокируется только известный спам.

При необходимости включите "Сохранять аудиозаписи Call Screen".

Если функция включена, входящие вызовы могут автоматически обрабатываться Google Assistant. Во время проверки вы получите текстовую транскрипцию разговора и сможете выбрать, как действовать дальше.

Bixby Text Call на Samsung

Samsung предлагает альтернативу — Bixby Text Call. Ассистент принимает вызовы, а вы получаете текстовую расшифровку беседы.

Чтобы включить:

откройте приложение "Телефон";

нажмите три точки в верхнем правом углу;

перейдите в "Настройки";

выберите "Текстовый вызов";

включите функцию и настройте язык;

добавьте персонализированные ответы для быстрого реагирования.

После активации во время входящего звонка появится кнопка "Текстовый вызов". Вы сможете просмотреть текстовый диалог или присоединиться к разговору.

Напомним, хотя Android 15 не является масштабным обновлением, оно все же получило много новых настроек и функций. Некоторые из них могут значительно улучшить пользовательский опыт.

Также мы писали, что одной из новейших технологий в современных смартфонах является спутниковая связь. Она может стать полезной для тех, кто проживает в отдаленных районах, где мобильное покрытие нестабильно.