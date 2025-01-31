Приховані функції Android 15 — які 5 налаштувань покращать користувацький досвід

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Google офіційно випустила Android 15 ще 15 жовтня 2024 року після кількох місяців тестування. На перший погляд, оновлення не здається масштабним — кардинальних змін у дизайні головного екрана, швидких налаштувань чи інших елементів немає. Проте під капотом система отримала низку корисних удосконалень, які значно покращують користувацький досвід.

Про найменш відомі нововведення, які не менш корисні, розповідає Gizmochina.

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Використання смартфона як якісної вебкамери

Ще в Android 14 можна було підключати телефон до ПК у режимі вебкамери. Android 15 робить цю функцію ще кращою, додавши режим високої якості (HQ), який покращує відео при дротовому з'єднанні. Однак варто пам'ятати, що при активації цієї функції телефон може нагріватися через відключення деяких оптимізацій.

Як увімкнути режим HQ:

під'єднайте смартфон до ПК через USB;

виберіть сповіщення про підключення та оберіть "Вебкамера";

натисніть кнопку HQ у верхньому лівому кутку.

Обмеження зарядки до 80% для збереження батареї

Оскільки виробники смартфонів збільшують термін програмної підтримки пристроїв, важливо подбати й про їхню батарею. Android 15 запроваджує функцію "Оптимізація зарядки", яка дозволяє обмежити зарядку до 80%, що допомагає продовжити термін служби акумулятора.

Як активувати (на Google Pixel):

відкрийте "Налаштування" та перейдіть до "Батарея";

виберіть "Оптимізація зарядки";

увімкніть "Обмежити заряд до 80%".

Ця можливість вже була доступна на Samsung з One UI 6.1 (на базі Android 14), а тепер стала частиною Android 15.

Приховування назви пристрою в Wi-Fi мережах

Android 15 отримав нові функції конфіденційності, серед яких можливість приховати назву пристрою при підключенні до Wi-Fi. Це особливо корисно при використанні публічних мереж у кафе, аеропортах чи готелях. Також можна приховати MAC-адресу, щоб ускладнити відстеження активності в інтернеті.

Як активувати:

перейдіть у "Налаштування" — "Мережа та інтернет";

натисніть "Інтернет" та значок шестерні біля активної Wi-Fi мережі;

відкрийте вкладку "Конфіденційність";

вимкніть "Надсилати назву пристрою";

за бажанням активуйте "Використовувати випадкову MAC-адресу".

Швидкий запуск розділеного екрана через "пари додатків"

Хоча режим розділеного екрана існує вже давно, перемикатися між потрібними комбінаціями додатків завжди було незручно. Android 15 розв'язує цю проблему, додавши можливість зберігати пари додатків у вигляді ярлика. Завдяки цьому можна запускати дві програми одночасно всього в один дотик.

Як створити ярлик:

відкрийте два додатки в режимі розділеного екрана;

у меню останніх додатків натисніть на іконку програми;

виберіть "Зберегти пару додатків".

Крім того, власники Pixel 9 Pro Fold та Pixel Tablet можуть закріплювати додатки на панелі завдань для ще швидшого доступу.

Захист даних у разі крадіжки смартфона

Смартфони містять багато важливої інформації, тому їх захист від крадіжки — ключова зміна в Android 15.

Навіть якщо зловмисники викрадуть пристрій, вони не зможуть скинути його до заводських налаштувань без підтвердження початкового екранного пароля або входу в Google-акаунт. Це робить вкрадені пристрої непридатними для подальшого використання.

Крім того, система використовує сенсори та штучний інтелект для визначення моменту крадіжки. Якщо система виявить, що телефон вихопили з рук, екран миттєво заблокується.

Як активувати захист:

перейдіть у "Налаштування" — "Безпека та конфіденційність";

ввімкніть функції захисту від крадіжки.

Android 15 хоч і не вносить радикальних змін, проте додає дрібні, але важливі покращення, що підвищують зручність, безпеку та продуктивність.

Нагадаємо, деякі ключові налаштування на Android-смартфонах можуть значно покращити досвід користування пристроєм. Вони не мають кардинального впливу на спосіб використання, однак роблять його зручнішим.

Також ми писали, що з моменту, як наприкінці грудня в Android Auto відбувся збій, водії залишилися без важливої функції. Раніше вони могли відповідати на вхідні дзвінки за допомогою кнопок на кермі, які зараз працюють неналежним чином.