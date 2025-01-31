Скрытые функции Android 15 — какие 5 настроек улучшат пользовательский опыт

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Google официально выпустила Android 15 еще 15 октября 2024 года после нескольких месяцев тестирования. На первый взгляд, обновление не кажется масштабным — кардинальных изменений в дизайне главного экрана, быстрых настроек или других элементов нет. Однако под капотом система получила ряд полезных усовершенствований, которые значительно улучшают пользовательский опыт.

О наименее известных нововведениях, которые не менее полезны, рассказывает Gizmochina.

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Использование смартфона как качественной веб-камеры

Еще в Android 14 можно было подключать телефон к ПК в режиме веб-камеры. Android 15 делает эту функцию еще лучше, добавив режим высокого качества (HQ), который улучшает видео при проводном соединении. Однако стоит помнить, что при активации этой функции телефон может нагреваться из-за отключения некоторых оптимизаций.

Как включить режим HQ:

подключите смартфон к ПК через USB;

выберите уведомления о подключении и выберите "Веб-камера";

нажмите кнопку HQ в верхнем левом углу.

Ограничение зарядки до 80% для сохранения батареи

Поскольку производители смартфонов увеличивают срок программной поддержки устройств, важно позаботиться и об их батарее. Android 15 вводит функцию "Оптимизация зарядки", которая позволяет ограничить зарядку до 80%, что помогает продлить срок службы аккумулятора.

Как активировать (на Google Pixel):

откройте "Настройки" и перейдите к "Батарея";

выберите "Оптимизация зарядки";

включите "Ограничить заряд до 80%".

Эта возможность уже была доступна на Samsung с One UI 6.1 (на базе Android 14), а теперь стала частью Android 15.

Скрытие названия устройства в Wi-Fi сетях

Android 15 получил новые функции конфиденциальности, среди которых возможность скрыть название устройства при подключении к Wi-Fi. Это особенно полезно при использовании публичных сетей в кафе, аэропортах или отелях. Также можно скрыть MAC-адрес, чтобы усложнить отслеживание активности в интернете.

Как активировать:

перейдите в "Настройки" — "Сеть и интернет";

нажмите "Интернет" и значок шестеренки возле активной Wi-Fi сети;

откройте вкладку "Конфиденциальность";

выключите "Отправлять название устройства";

по желанию активируйте "Использовать случайный MAC-адрес".

Быстрый запуск разделенного экрана через "пары приложений"

Хотя режим разделенного экрана существует уже давно, переключаться между нужными комбинациями приложений всегда было неудобно. Android 15 решает эту проблему, добавив возможность сохранять пары приложений в виде ярлыка. Благодаря этому можно запускать две программы одновременно всего в одно касание.

Как создать ярлык:

откройте два приложения в режиме разделенного экрана;

в меню последних приложений нажмите на иконку приложения;

выберите "Сохранить пару приложений".

Кроме того, владельцы Pixel 9 Pro Fold и Pixel Tablet могут закреплять приложения на панели задач для еще более быстрого доступа.

Защита данных в случае кражи смартфона

Смартфоны содержат много важной информации, поэтому их защита от кражи — ключевое изменение в Android 15.

Даже если злоумышленники похитят устройство, они не смогут сбросить его до заводских настроек без подтверждения начального экранного пароля или входа в Google-аккаунт. Это делает украденные устройства непригодными для дальнейшего использования.

Кроме того, система использует сенсоры и искусственный интеллект для определения момента кражи. Если система обнаружит, что телефон выхватили из рук, экран мгновенно заблокируется.

Как активировать защиту:

перейдите в "Настройки" — "Безопасность и конфиденциальность";

включите функции защиты от кражи.

Android 15 хоть и не вносит радикальных изменений, однако добавляет мелкие, но важные улучшения, повышающие удобство, безопасность и производительность.

Напомним, некоторые ключевые настройки на Android-смартфонах могут значительно улучшить опыт пользования устройством. Они не оказывают кардинального влияния на способ использования, однако делают его более удобным.

Также мы писали, что с момента, как в конце декабря в Android Auto произошел сбой, водители остались без важной функции. Раньше они могли отвечать на входящие звонки с помощью кнопок на руле, которые сейчас работают ненадлежащим образом.