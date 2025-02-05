Ваш телефон може працювати швидше — чому не варто вивантажувати додатки з пам'яті

Смартфон на столі. Фото: Unsplash

Операційна система Android стає дедалі більш вимогливою до ресурсів смартфонів, таких як оперативна пам'ять та внутрішнє сховище. Тривалий час користувачі вважали, що закриття всіх відкритих додатків допомагає покращити продуктивність пристрою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому варто перестати примусово закривати додатки на смартфонах з Android.

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Логіка цього методу проста — звільнення пам'яті дає змогу іншим програмам працювати швидше. Однак на сучасних пристроях цей підхід застарів і, навпаки, може спричинити сповільнення роботи смартфона.

Android самостійно керує ресурсами

Однією з важливих особливостей Android є автоматичне зменшення використання ресурсів фоновими процесами та додатками, коли вони неактивні. Це працює ще з версії Android 6.0 Marshmallow, яка вийшла у 2015 році.

Є кілька популярних помилкових думок про користь закриття додатків, які не підтверджуються реальними даними:

Економія заряду батареї — Google давно оптимізувала систему живлення, і примусове закриття додатків рідко дає помітний ефект. Батарея використовується ефективніше, коли Android самостійно керує процесами.

Прискорення роботи смартфона — насправді, часте закриття програм змушує систему витрачати більше ресурсів на їх перезапуск, що може навіть уповільнити пристрій.

Зменшення використання мобільного трафіку — деякі додатки дійсно можуть використовувати інтернет у фоновому режимі, але Android дозволяє контролювати це у налаштуваннях. Водночас обмеження фонового трафіку може вплинути на отримання сповіщень.

З виходом Android 6.0 Google запровадила режим Doze, який автоматично переводить додатки у сплячий режим, коли вони не використовуються. Це дозволяє економити заряд батареї та зменшувати навантаження на процесор.

На перших етапах Doze працював надто агресивно та міг впливати на важливі функції, як-от будильники чи сповіщення. У сучасних версіях Android система стала розумнішою, хоча виробники, такі як Samsung, OnePlus, Huawei та Xiaomi, можуть змінювати алгоритми оптимізації у власних оболонках.

Чому закриття додатків може сповільнити пристрій

Якщо ви закриваєте додаток, його повторний запуск потребує більше ресурсів, особливо якщо він був повністю вивантажений з пам'яті. Це пояснюється трьома типами запуску додатків у Android:

холодний запуск — коли додаток закрито і запускається з нуля, що займає найбільше часу та ресурсів;

теплий запуск — коли додаток ще є в пам'яті, і система швидше відновлює його роботу;

гарячий запуск — коли програма просто повертається на передній план, що майже не потребує додаткових ресурсів.

Цей процес можна порівняти з автомобілем у морозний день — якщо двигун уже працював, його повторний запуск відбувається набагато швидше, ніж коли авто довго стояло без руху.

Нагадаємо, Android 15 офіційно вийшов у жовтні 2024 року. Оновлення може здатися не масштабним, однак в ньому знаходиться багато корисних функцій, які значно покращать користувацький досвід.

Також ми писали, що серед користувачів Android цінується за можливість тонких налаштувань. Меню розробників надає доступ до багатьох корисних прихованих функцій.