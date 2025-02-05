Ваш телефон может работать быстрее — почему не стоит выгружать приложения из памяти

Смартфон на столе. Фото: Unsplash

Операционная система Android становится все более требовательной к ресурсам смартфонов, таким как оперативная память и внутреннее хранилище. Долгое время пользователи считали, что закрытие всех открытых приложений помогает улучшить производительность устройства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему стоит перестать принудительно закрывать приложения на смартфонах с Android.

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Логика этого метода проста — освобождение памяти позволяет другим программам работать быстрее. Однако на современных устройствах этот подход устарел и, наоборот, может привести к замедлению работы смартфона.

Android самостоятельно управляет ресурсами

Одной из важных особенностей Android является автоматическое уменьшение использования ресурсов фоновыми процессами и приложениями, когда они неактивны. Это работает еще с версии Android 6.0 Marshmallow, которая вышла в 2015 году.

Есть несколько популярных заблуждений о пользе закрытия приложений, которые не подтверждаются реальными данными:

Экономия заряда батареи — Google давно оптимизировала систему питания, и принудительное закрытие приложений редко дает заметный эффект. Батарея используется эффективнее, когда Android самостоятельно управляет процессами.

Ускорение работы смартфона — на самом деле, частое закрытие программ заставляет систему тратить больше ресурсов на их перезапуск, что может даже замедлить устройство.

Уменьшение использования мобильного трафика — некоторые приложения действительно могут использовать интернет в фоновом режиме, но Android позволяет контролировать это в настройках. В то же время ограничение фонового трафика может повлиять на получение уведомлений.

С выходом Android 6.0 Google ввела режим Doze, который автоматически переводит приложения в спящий режим, когда они не используются. Это позволяет экономить заряд батареи и уменьшать нагрузку на процессор.

На первых этапах Doze работал слишком агрессивно и мог влиять на важные функции, например будильники или уведомления. В современных версиях Android система стала умнее, хотя производители, такие как Samsung, OnePlus, Huawei и Xiaomi, могут менять алгоритмы оптимизации в собственных оболочках.

Почему закрытие приложений может замедлить устройство

Если вы закрываете приложение, его повторный запуск требует больше ресурсов, особенно если оно было полностью выгружено из памяти. Это объясняется тремя типами запуска приложений в Android:

холодный запуск — когда приложение закрыто и запускается с нуля, что занимает больше всего времени и ресурсов;

теплый запуск — когда приложение еще есть в памяти, и система быстрее восстанавливает его работу;

горячий запуск — когда приложение просто возвращается на передний план, что почти не требует дополнительных ресурсов.

Этот процесс можно сравнить с автомобилем в морозный день — если двигатель уже работал, его повторный запуск происходит гораздо быстрее, чем когда авто долго стояло без движения.

Напомним, Android 15 официально вышел в октябре 2024 года. Обновление может показаться не масштабным, однако в нем находится много полезных функций, которые значительно улучшат пользовательский опыт.

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