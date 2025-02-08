ТОП-10 ошибок пользователей Android, которые ухудшают опыт использования смартфона

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Большинство пользователей Android знакомы с основными возможностями своих смартфонов, но многие полезные функции остаются неиспользованными. Можно натолкнуться на ошибки, которые могут ухудшать опыт пользования устройством.

О десяти таких ошибках пишет MakeUseOf.

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Отказ от разблокировки лицом и Extend Unlock

Большинство смартфонов Android имеют встроенные датчики отпечатков пальцев, но разблокировка лицом также может быть полезной. Это удобно, когда руки мокрые или заняты.

Функция Extend Unlock (ранее Smart Lock) позволяет держать устройство разблокированным в доверенных средах — дома, при держании в руках или при подключении к смарт-часам или автомобилю.

Использование стандартной частоты обновления 60 Гц

Даже если ваш смартфон поддерживает 90 Гц или 120 Гц, по умолчанию он может работать на 60 Гц для экономии заряда батареи. Однако более высокая частота обновления делает перелистывание, игры и взаимодействие с интерфейсом более плавными.

Отказ от функции Dual Apps

Если вы используете несколько учетных записей Telegram, Facebook или Instagram, функция Dual Apps позволяет создать вторую копию приложения, чтобы избежать постоянного переключения между аккаунтами.

Игнорирование функций защиты батареи

Со временем батарея смартфона теряет емкость, но функция защиты аккумулятора помогает замедлить этот процесс. Она ограничивает зарядку на уровне 80%, предотвращая перегрев и износ батареи.

Пропуск настроек Digital Wellbeing

Если вы слишком много времени тратите на телефон, Digital Wellbeing поможет контролировать экранное время, устанавливать ограничения для приложений и активировать режим фокусировки. Также есть функция Bedtime Mode, которая переводит экран в оттенки серого и выключает уведомления перед сном.

Использование стандартных рингтонов и уведомлений

Персонализированные рингтоны позволяют сразу определить, кто звонит, даже не доставая смартфон. Так же полезно настраивать отдельные звуки для разных приложений, чтобы быстро различать важные и неважные сообщения.

Использование стандартного расположения кнопок в быстрых настройках

Панель быстрых настроек можно настроить под собственные нужды. Добавьте кнопки, которые вы используете чаще всего, например, заметки, QR-сканер или управление телевизором, чтобы быстро получать доступ к ним.

Отключена история уведомлений

По умолчанию Android удаляет уведомления после их закрытия. Но включение истории уведомлений поможет просматривать их даже после случайного удаления, а также читать удаленные сообщения в Telegram.

Игнорирование режимов Split-Screen и PiP

Функция разделенного экрана позволяет работать в двух приложениях одновременно — например, просматривать календарь во время набора сообщения. А режим "картинка в картинке" (PiP) позволяет смотреть видео или пользоваться Google Maps, одновременно открывая другие приложения.

Избегание меню Developer Options

Меню для разработчиков содержит полезные настройки, которые могут ускорить работу устройства. Например, уменьшение анимаций делает смартфон быстрее, а функция Force Dark Mode включает темный режим даже в программах, которые его не поддерживают.

Многие из этих функций по умолчанию выключены, но их активация может существенно улучшить ваш опыт пользования Android.

Напомним, современные смартфоны на Android становятся все более требовательными к оперативной и внутренней памяти. Большинство пользователей считает, что полное принудительное закрытие приложений поможет улучшить производительность устройства, хотя это не так.

Также мы писали, что со временем работа любого смартфона замедляется. На это есть несколько причин, а также методы, которые помогут повысить производительность.