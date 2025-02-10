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Как ускорить Android без лишних приложений — секретные настройки

10 февраля 2025 10:44
Владимир Мололкин - редактор
Как ускорить Android-смартфон одной кнопкой — лишние приложения не нужны
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Пользователи Android могут значительно улучшить производительность своих смартфонов без дополнительных программ. Для этого достаточно активировать скрытые параметры в системных настройках.

Об этом пишет ITsider.

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Чтобы получить доступ к специальному меню, нужно:

  • открыть "Настройки";
  • перейти в раздел "О телефоне";
  • семь раз нажать на "Номер сборки" или "Версия MIUI" (в зависимости от модели).

После этого в настройках появится новый пункт — "Параметры разработчика".

В этом разделе стоит обратить внимание на следующие опции:

  • Аппаратное ускорение (или "Обработка графическим процессором") — снижает нагрузку на центральный процессор, перераспределяя ее на графический.
  • Отключение аппаратного наложения — помогает процессору работать эффективнее.
  • Включение 4x MSAA — улучшает качество графики в играх.
  • Анимация окон, переходов и продолжительность анимации — изменение этих параметров с 1X на 0,5X или их полное отключение ускорит интерфейс.

Если смартфон имеет слабый процессор или мало оперативной памяти, такие изменения могут привести к более быстрой разрядке батареи. В таком случае стоит оценить баланс между скоростью работы и автономностью устройства.

Напомним, большинство пользователей Android ценят операционную систему за ее гибкость, однако даже она имеет некоторые ограничения. Например, иногда возникает необходимость сделать скриншот в определенном приложении, но система не позволяет этого. К счастью, существует несколько решений этой проблемы.

Также мы писали, что многие полезные функции операционной системы Android остаются неиспользованными. Большинство из них являются очень полезными и могут значительно улучшить пользовательский опыт.

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