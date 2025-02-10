Как ускорить Android-смартфон одной кнопкой — лишние приложения не нужны

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Пользователи Android могут значительно улучшить производительность своих смартфонов без дополнительных программ. Для этого достаточно активировать скрытые параметры в системных настройках.

Об этом пишет ITsider.

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Чтобы получить доступ к специальному меню, нужно:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "О телефоне";

семь раз нажать на "Номер сборки" или "Версия MIUI" (в зависимости от модели).

После этого в настройках появится новый пункт — "Параметры разработчика".

В этом разделе стоит обратить внимание на следующие опции:

Аппаратное ускорение (или "Обработка графическим процессором") — снижает нагрузку на центральный процессор, перераспределяя ее на графический.

Отключение аппаратного наложения — помогает процессору работать эффективнее.

Включение 4x MSAA — улучшает качество графики в играх.

Анимация окон, переходов и продолжительность анимации — изменение этих параметров с 1X на 0,5X или их полное отключение ускорит интерфейс.

Если смартфон имеет слабый процессор или мало оперативной памяти, такие изменения могут привести к более быстрой разрядке батареи. В таком случае стоит оценить баланс между скоростью работы и автономностью устройства.

Напомним, большинство пользователей Android ценят операционную систему за ее гибкость, однако даже она имеет некоторые ограничения. Например, иногда возникает необходимость сделать скриншот в определенном приложении, но система не позволяет этого. К счастью, существует несколько решений этой проблемы.

Также мы писали, что многие полезные функции операционной системы Android остаются неиспользованными. Большинство из них являются очень полезными и могут значительно улучшить пользовательский опыт.