Почему Android опережает iPhone — четыре весомые причины

Миниатюрная игрушка рядом со смартфоном с логотипом Android на экране. Фото: Unsplash

Современные iPhone неоднократно получали обновления, которые позволяют пользователям пользоваться функциями, которые ранее были доступны только на Android. Однако определенные возможности остаются присущими только более открытой платформе от Google.

Об этом пишет iTechua.

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Быстрая зарядка

Android-смартфоны опережают iPhone по скорости зарядки. Хотя iPhone 16 поддерживает проводную зарядку до 45 Вт через USB-C, некоторые модели Android могут заряжаться на скорости более 100 Вт. Например, флагманские модели iPhone требуют более часа для полного заряда, тогда как некоторые Android-смартфоны могут зарядить свой аккумулятор менее чем за 20 минут.

Установка приложений из разных источников

iOS ограничивает установку приложений только через App Store, что затрудняет доступ к удаленным или альтернативным приложениям. В то время как на Android можно загружать приложения из различных магазинов и веб-сайтов, что предоставляет больше свободы в выборе программного обеспечения.

Альтернативные платежные системы

iPhone пользуются только Apple Pay, тогда как на Android пользователи имеют доступ к различным платежным сервисам, таким как Google Pay, Samsung Pay и многим региональным вариантам. Это особенно актуально в странах, где Apple Pay еще не поддерживается.

Встроенный файловый менеджер

Android-смартфоны оснащены полноценным файловым менеджером, что позволяет пользователям управлять файлами подобно Windows. В то же время iOS имеет приложение "Файлы", но его функциональные возможности значительно ограничены по сравнению с файловыми менеджерами на Android.

Напомним, пользователи Android могут существенно повысить производительность своих устройств без необходимости в дополнительных программах. Для этого достаточно включить специальные скрытые настройки в системе.

Также мы писали, что, хотя операционная система Android славится своей гибкостью, она имеет определенные ограничения. Например, некоторые приложения могут запрещать делать скриншоты. Это может быть неудобным, но разработчики обычно устанавливают такое ограничение с конкретной целью.