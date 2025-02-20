Google Lens на iPhone — как использовать новые жесты для поиска

Функция Google Lens на экране iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Google перенесла с Android на iPhone полезную функцию поиска. Lens доступна в приложении Google и браузере Chrome на iOS и обеспечивает опыт, похожий на Android-функцию "Circle to Search", которая пока не поддерживается на iPhone.

Об этом пишет The Verge.

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Что позволяет делать функция Google Lens

Новые жесты Google Lens позволяют пользователям iPhone искать информацию в приложении Google или браузере Chrome, рисуя, выделяя или нажимая на текст, изображения или видео. Это работает без необходимости делать скриншот или открывать новую вкладку. Одним из очевидных случаев использования является поиск товаров на основе изображений, но Lens также может определять слова и фразы, идентифицировать места, растения и животных, а также выполнять любые запросы, которые может обработать Google Поиск.

Функциональность практически такая же, как и у "Circle to Search", хотя версия для Android позволяет использовать эту возможность на всем телефоне, а не только в двух приложениях Google. Однако не все устройства Android поддерживают эту функцию, поскольку она в основном ограничена новыми флагманами.

Чтобы воспользоваться новыми жестами Lens, пользователям iPhone нужно открыть меню с тремя точками в приложении Google или Chrome и выбрать опцию "Поиск экрана с помощью Google Lens". Затем можно использовать любой жест, который кажется естественным для выделения того, что вы хотите найти. Google также анонсировала, что в ближайшие месяцы на панели адреса появится новая иконка для быстрого доступа к этой функции.

Напомним, iPhone до сих пор получает новые функции и обновления, которые уже давно доступны на устройствах с Android. Даже несмотря на это, некоторые возможности остаются эксклюзивными для операционной системы от Google.

Также мы писали, что хотя бы раз в день каждый из нас делает скриншоты на смартфоне. Со временем они становятся ненужными, а удалять их вручную может быть утомительно. Благодаря функции "Команды" на iPhone можно создать ярлык, который будет удалять все старые снимки экрана в одно касание.