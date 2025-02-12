Chrome тестує автоматичну зміну зламаних паролів за допомогою ШІ — як випробувати

Застосунок Google Chrome на смартфоні. Фото: Pexels

Google тестує нову функцію автоматичної зміни паролів у Chrome Canary. Якщо браузер виявить, що ваш пароль було зламано внаслідок витоку даних, він зможе запропонувати оновити його за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише Android Authority.

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Що відомо про нову функцію

Користувач X (Twitter) Leopeva64 виявив нову опцію в експериментальній версії Chrome Canary. У розділі налаштувань AI Innovations (Інновації ШІ) з'явився пункт Automated password change (Автоматична зміна паролів). Згідно з описом, Chrome зможе виявляти витоки паролів і пропонувати їх автоматичну зміну під час авторизації на сайті. Новий пароль буде згенеровано та збережено в Google Password Manager.

Нова функція з автоматичною зміною паролів у Google Chrome. Фото: @Leopeva64/x.com

Наразі функція доступна лише у Canary-версії браузера, де Google тестує нововведення перед їхнім ширшим впровадженням. За даними Windows Report, щоб активувати її, користувачі можуть увімкнути опції Improved Password Change Service (Покращена служба зміни паролів) та Mark all Credentials as Leaked (Позначити всі облікові дані як скомпрометовані), а потім перезапустити Chrome.

Chrome уже кілька років повідомляє користувачів про скомпрометовані паролі та пропонує їх заміну. Однак нова функція зробить процес більш автоматизованим і зручним завдяки використанню штучного інтелекту.

Це ще один крок у масштабній інтеграції ШІ в екосистему Chrome. Раніше браузер уже отримав розумну історію пошуку та автоматичне групування вкладок, що має на меті покращити користувацький досвід.

Нагадаємо, Google оновила свої принципи щодо штучного інтелекту. На сайті компанії зникло згадування, що ШІ не використовуватиметься у потенційно шкідливих сферах, зокрема у військових розробках.

Також ми писали, що компанія Google заблокувала корисне розширення uBlock Origin для Chrome. Блокувальник реклами допомагав позбутися дратівливих банерів на сайтах та під час перегляду відео на YouTube.