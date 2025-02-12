Chrome тестирует автоматическую смену взломанных паролей с помощью ИИ — как испытать

Приложение Google Chrome на смартфоне. Фото: Pexels

Google тестирует новую функцию автоматической смены паролей в Chrome Canary. Если браузер обнаружит, что ваш пароль был взломан в результате утечки данных, он сможет предложить обновить его с помощью искусственного интеллекта.

Об этом пишет Android Authority.

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Что известно о новой функции

Пользователь X (Twitter) Leopeva64 обнаружил новую опцию в экспериментальной версии Chrome Canary. В разделе настроек AI Innovations (Инновации ИИ) появился пункт Automated password change (Автоматическая смена паролей). Согласно описанию, Chrome сможет обнаруживать утечки паролей и предлагать их автоматическую смену при авторизации на сайте. Новый пароль будет сгенерирован и сохранен в Google Password Manager.

Новая функция с автоматической сменой паролей в Google Chrome. Фото: @Leopeva64/x.com

Сейчас функция доступна только в Canary-версии браузера, где Google тестирует нововведения перед их более широким внедрением. По данным Windows Report, чтобы активировать ее, пользователи могут включить опции Improved Password Change Service (Улучшенная служба смены паролей) и Mark all Credentials as Leaked (Отметить все учетные данные как скомпрометированные), а затем перезапустить Chrome.

Chrome уже несколько лет уведомляет пользователей о скомпрометированных паролях и предлагает их замену. Однако новая функция сделает процесс более автоматизированным и удобным благодаря использованию искусственного интеллекта.

Это еще один шаг в масштабной интеграции ИИ в экосистему Chrome. Ранее браузер уже получил умную историю поиска и автоматическую группировку вкладок, что имеет целью улучшить пользовательский опыт.

Напомним, Google обновила свои принципы по искусственному интеллекту. На сайте компании исчезло упоминание, что ИИ не будет использоваться в потенциально вредных сферах, в частности в военных разработках.

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