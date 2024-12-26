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Google забанила блокувальник реклами uBlock Origin — чим замінити

26 грудня 2024 07:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Google Chrome не працює uBlock Origin — які розширення його можуть замінити
Розширення для блокування реклами uBlock Origin в браузері Opera. Фото: Windows Central
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сумна новина для тих, хто користується найліпшим блокувальником реклами на сторінках інтернету та на YouTube — розширенням uBlock Origin. Компанія Google у свіжому оновленні найпопулярнішого браузера Chrome вимкнула це розширення і поставити назад його неможливо. Що тепер робити? 

Портал Новини.LIVE розповість, чим тепер замінити uBlock Origin в браузерах на основі Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi та багатьох інших).

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Що сталось і чому

Все дуже просто. Компанія Google отримує основний прибуток з реклами. Звичайно, пошуковику не подобалось, що завдяки різноманітним розширенням для браузера люди перестали дивитись рекламні банери на сайтах. Особливо чутливим для Google є перегляд реклами на YouTube, яка дійсно всіх дратує, а ці розширення допомогали позбутись марнування часу на її перегляд.

Тому Google ще у жовтні поточного року розпочала поступовий перехід свого браузера Chrome на нову платформу розширень Manifest v3. Цей технічний крок має суттєві наслідки для користувачів, оскільки багато популярних розширень, зокрема блокувальники реклами, перестануть працювати або втратять свою ефективність.

Google забанила блокувальник реклами uBlock Origin — чим замінити - фото 1
Повідомлення про блокування uBlock Origin. Фото: Скриншот

Серед таких розширень виявився uBlock Origin, який використовують понад 37 мільйонів користувачів. Деякі з них уже втратили доступ до нього, інші отримують попередження про майбутнє відключення. Очікується, що повний перехід на Manifest v3 завершиться до червня 2025 року.

Ці зміни стосуються не тільки Chrome, а й браузерів, заснованих на проєкті Chromium, про які йшлось раніше. Можливо, розробники цих браузерів хотіли б зберегти доступність Manifest v2, але в цьому випадку "парадом командує" Google і не дозволяє цього "заради безпеки користувачів".

Які є альтернативи uBlock Origin

З першого погляду їх дуже багато, але в реальності тільки одиниці є насправді безплатними й ефективними. Відразу скажемо — гідної альтернативи немає. 

Звичайно, завжди можна перейти на браузер Mozilla Firefox (чи браузери на його основі). Це дійсно чудовий та безпечний браузер з відкритим кодом, який буде підтримувати Manifest v2, а значить і uBlock Origin. Але підійде він тільки тим, хто не має залежності від інтеграції сервісів Google з браузером. В першу чергу це стосується пошти та синхронізації документів та закладок.

Автор uBlock Origin офіційно заявив, що не буде переходити на Manifest v3 через те, що блокування реклами втратить ефективність стараннями Google. Він випустив полегшену версію для Chrome — uBlock Origin Lite. Проте ефективність блокування реклами впала, а на максимальному рівні "зачистки" розширення може ламати функціонал та правильне відображення деяких сайтів. 

Google забанила блокувальник реклами uBlock Origin — чим замінити - фото 2
Розширення uBlock Origin Lite. Фото: Скриншот

Щодо альтернатив з самих розширень, то "технарі" відразу пригадають основного конкурента uBlock Origin — Adblock Plus. Проте зараз він перетворився на комерційний продукт, як і його клон AdBlock. У них однаковий функціонал і страждає блокування реклами на YouTube. За додатковий функціонал просять грошей і неуважним користувачам будуть підсовувати свою рекламу. 

Google забанила блокувальник реклами uBlock Origin — чим замінити - фото 3
Налаштування за замовчанням в Adblock Plus для пропуску своєї реклами. Фото: Скриншот

З чесних розширень для Google Chrome і для всіх браузерів на основі Cromium Новини.LIVE можуть порекомендувати тільки "рідне" uBlock Origin Lite від автора оригіналу. Є також непогані Stands AdBlocker (працює навіть на Android) та AdBlocker Ultimate

В цілому, жодне з цих розширень повноцінно не замінить uBlock Origin — реклама на YouTube буде, але хоча б майже відразу з кнопкою пропуску. На сайтах ці розширення "ріжуть" рекламу непогано.

Встановлювати відразу два розширення не варто: краще блокувати рекламу вони разом не будуть, а ось конфлікти та погана робота браузера — цілком реальні. 

Як відтягнути час

В цілому, до літа (і тільки до літа) у вас є можливість заставити свій Google Chrome не лаятись на uBlock Origin (чи інші розширення, які браузеру не подобаються).

Для цього потрібно відкрити PowerShell від імені адміністратора. В пошуку ОС вбиваємо відповідну команду і натискаємо правою кнопкою миші "Відкрити в режимі адміністратора".

Google забанила блокувальник реклами uBlock Origin — чим замінити - фото 4
Як відкрити PowerShell на ПК. Фото: Скриншот

Після відкриття треба просто скопіювати цю команду і натиснути Enter.

$path = "registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome"; New-Item $path -Force; Set-ItemProperty $path -Name ExtensionManifestV2Availability -Value 2

Можна закривати вікно.

Google забанила блокувальник реклами uBlock Origin — чим замінити - фото 5
Виконання команди на продовження дії Manifest v2 до літа. Фото: Скриншот

Після чого варто відкрити порожню вкладку браузера і набрати chrome://policy/ і натисніть "Повторно завантажити правила".

Google забанила блокувальник реклами uBlock Origin — чим замінити - фото 6
Оновлення правил для Chrome. Фото: Скриншот

Увага! Хакери!

Звичайно, кожного разу, коли відбувається щось подібне у справу вступають хакери та інші кібершахраї. Вони наводнюють магазин Chromt Web Store клонами оригіналів чи іншими "супер-пупер-продуктами" на заміну оригіналам. Будь-ласка, дивіться на кількість користувачів розширення і час з моменту публікації перших версій. Чим старіше розширення, чим більше у нього користувачів — тим краще. І в жодному випадку не треба качати розширення з інших сайтів!

І на останок. Якщо ви думаєте, що ми забули про розширення AdGuard, то помиляєтесь. Так, це відоме роками розширення, але його автори — росіяни, що зареєстрували свій бізнес на Кіпрі. У автора матеріалу до такого продукту довіри немає.

Крім того, AdGuard хоч дійсно гарно "ріже" рекламу всюди, але суттєво навантажує ПК. Це легко перевірити по звуку вентиляторів власникам малопотужних ПК чи ноутбуків. 

Нагадаємо, Google збирається здійснити ранній випуск Android 16 навесні 2025 року. До цього часу розробники додатків отримуватимуть бета-версії та попередні огляди.

Також ми писали, щороку Google оприлюднює рейтинги найкращих додатків на Android. В цьому році нагороди отримали чимало застосунків, книжок та ігор.

Google реклама інтернет Анатолій Хромов комп'ютери

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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