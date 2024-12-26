В Google Chrome не работает uBlock Origin — какие расширения его могут заменить

Расширение для блокировки рекламы uBlock Origin в браузере Opera. Фото: Windows Central

Печальная новость для тех, кто пользуется лучшим блокировщиком рекламы на страницах интернета и на YouTube — расширением uBlock Origin. Компания Google в свежем обновлении популярного браузера Chrome отключила это расширение и поставить обратно его невозможно. Что теперь делать?

Портал Новини.LIVE расскажет, чем теперь заменить uBlock Origin в браузерах на основе Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi и многих других).

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Что произошло и почему

Все очень просто. Компания Google получает основную прибыль от рекламы. Конечно, поисковику не нравилось, что благодаря разнообразным расширениям для браузера люди перестали смотреть рекламные баннеры на сайтах. Особенно чувствителен для Google просмотр рекламы на YouTube, которая действительно всех раздражает, а эти расширения помогали избавиться от траты времени на ее просмотр.

Поэтому Google еще в октябре текущего года приступила к постепенному переходу своего браузера Chrome на новую платформу расширений Manifest v3. Этот технический шаг имеет существенные последствия для пользователей, поскольку многие популярные расширения, в частности блокировщики рекламы, перестанут работать или потеряют свою эффективность.

Сообщения о блокировке uBlock Origin. Фото: Скриншот

Среди таких расширений оказался uBlock Origin, который используют более 37 миллионов пользователей. Некоторые из них уже лишились доступа к нему, другие получают предупреждение о предстоящем отключении. Ожидается, что полный переход на Manifest v3 завершится к июню 2025 года.

Эти изменения касаются не только Chrome, но и браузеров, основанных на проекте Chromium, о которых говорилось ранее. Возможно, разработчики этих браузеров хотели бы сохранить доступность Manifest v2, но в этом случае "парадом командует" Google и не позволяет этого "ради безопасности пользователей".

Какие альтернативы uBlock Origin

С первого взгляда их очень много, но в реальности только единицы действительно бесплатные и эффективные. Сразу скажем — достойной альтернативы нет.

Конечно, можно перейти на браузер Mozilla Firefox (или браузеры на его основе). Это действительно отличный и безопасный браузер с открытым кодом, который будет поддерживать Manifest v2, а значит и uBlock Origin. Но подойдет он только тем, кто не зависит от интеграции сервисов Google с браузером. В первую очередь это касается почты и синхронизации документов и закладок.

Автор uBlock Origin официально заявил, что не будет переходить на Manifest v3 из-за того, что блокировка рекламы потеряет эффективность стараниями Google. Он выпустил облегченную версию для Chrome — uBlock Origin Lite. Однако эффективность блокировки рекламы упала, а на максимальном уровне "зачистки" расширение может ломать функционал и правильное отображение некоторых сайтов.

Расширение uBlock Origin Lite. Фото: Скриншот

Что касается альтернатив из самых расширений, то "технари" сразу вспомнят основного конкурента uBlock Origin — Adblock Plus. Однако сейчас он превратился в коммерческий продукт, как и его клон AdBlock. У них одинаковый функционал и страдает блокировка рекламы на YouTube. За дополнительный функционал просят денег и рассеянным пользователям будут подсовывать свою рекламу.

Настройка по умолчанию Adblock Plus для пропуска своей рекламы. Фото: Скриншот

Из честных расширений для Google Chrome и для всех браузеров на основе Cromium Новини.LIVE могут порекомендовать только "родное" uBlock Origin Lite от автора оригинала. Есть также хорошие Stands AdBlocker (работает даже на Android) и AdBlocker Ultimate.

В целом ни одно из этих расширений полноценно не заменит uBlock Origin — реклама на YouTube будет, но хотя бы почти сразу с кнопкой пропуска. На сайтах эти расширения "режут" рекламу неплохо.

Устанавливать сразу два расширения не стоит: лучше блокировать рекламу они вместе не будут, а вот конфликты и плохая работа браузера вполне реальны.

Как оттянуть время

В целом, к лету (и только к лету) у вас есть возможность заставить свой Google Chrome не ругаться на uBlock Origin (или другие расширения, которые браузеру не нравятся).

Для этого необходимо открыть PowerShell от имени администратора. В поиске ОС убиваем соответствующую команду и нажимаем правой кнопкой мыши "Открыть в режиме администратора".

Как открыть PowerShell на ПК Фото: Скриншот

После открытия нужно просто скопировать эту команду и нажать Enter.

$path = "registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome"; New-Item $path -Force; Set-ItemProperty $path -Name ExtensionManifestV2Availability -Value 2

Можно закрывать окно.

Выполнение команды на продолжение действия Manifest v2 до лета. Фото: Скриншот

После чего следует открыть пустую вкладку браузера и набрать chrome://policy/ и нажмите "Повторно загрузить правила".

Обновите правила для Chrome. Фото: Скриншот

Внимание! Хакеры!

Конечно, всякий раз, когда происходит нечто подобное в дело вступают хакеры и другие кибермошенники. Они наводняют магазин Chromt Web Store клонами оригиналов или другими "супер-пупер-продуктами" на смену оригиналам. Пожалуйста, смотрите количество пользователей расширения и время с момента публикации первых версий. Чем старше расширение, чем больше у него пользователей — тем лучше. И ни в коем случае не нужно качать расширения с других сайтов!

И в заключение. Если вы думаете, что мы забыли о расширении AdGuard, то ошибаетесь. Да, это известное годами расширение, но его авторы — россияне, зарегистрировавшие свой бизнес на Кипре. У автора материала к такому продукту доверия нет.

Кроме того, AdGuard хоть действительно хорошо "режет" рекламу повсюду, но существенно нагружает ПК. Это легко проверить по звуку вентиляторов владельцам маломощных ПК или ноутбуков.

Напомним, Google собирается осуществить ранний выпуск Android 16 весной 2025 года. До этого времени разработчики приложений будут получать бета-версии и предварительные обзоры.

Также мы писали, что каждый год Google обнародует рейтинги лучших приложений на Android. В этом году награды получили немало приложений, книг и игр.