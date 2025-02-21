Почему бюджетный iPhone 16e все еще хуже бюджетных Android-смартфонов — эксперты объяснили

Мужчина с iPhone 16e в руках. Фото: скриншот/YouTube

Компания Apple впервые за последние три года представила преемника третьего поколения iPhone SE. Новый iPhone 16e — это попытка предоставить более доступный iPhone, впрочем, он стоит уже не 430 долларов, а целых 600. За дополнительные 170 долларов пользователь получит дизайн iPhone 14 с вырезом в верхней части экрана, более новый чип A18, увеличенный объем оперативной памяти и переход на USB-C, что во многом продиктовано требованиями ЕС. Однако появились сомнения, действительно ли устройство стоит такой цены.

Об этом пишет Android Police.

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iPhone 16e сочетает элементы от iPhone 14 и одновременно предлагает основную 48-мегапиксельную камеру, однако лишен определенных функций, например, MagSafe. Также он оснащен фирменным (и довольно неоднозначным) модемом Apple, поэтому остается вопрос, насколько устойчивой будет его связь в реальных условиях.

Предыдущий iPhone SE хоть и имел несколько устаревший дизайн, однако предлагал доступ к экосистеме Apple за относительно небольшие деньги. Теперь получается, что покупателям с ограниченным бюджетом придется выложить ощутимо большую сумму.

Android-контрнаступление

Тем временем в сегменте до 600 долларов смартфоны на Android предлагают все более привлекательные варианты. OnePlus 13R получил положительные отзывы благодаря хорошему соотношению цены и качества:

большой экран;

сразу несколько камер;

емкий аккумулятор.

А с учетом акционных предложений его можно приобрести еще дешевле.

Google Pixel 8a часто попадается на распродажах за 400 долларов. Это устройство имеет две отличные камеры, удобный корпус и широкую поддержку инструментов на базе искусственного интеллекта. Samsung также предлагает немало моделей серии Galaxy A с неплохим соотношением цены и характеристик. А Motorola Razr+ (2024) — это вообще складной смартфон с двумя экранами, который иногда можно найти по цене до 600 долларов.

Ожидается, что вскоре появится Google Pixel 9a, который, по слухам, принесет два основных сенсора камеры, больший аккумулятор и процессор Tensor G4 — и все это примерно за 500 долларов.

Останется ли iPhone выбором бюджетных покупателей

В США iPhone остается крайне популярным. Многие предпочитают экосистему Apple, а встроенная "привязка" через сервисы вроде iMessage дает компании мощный рычаг удержания клиентов. Однако с ростом цен на "доступные" модели Apple все больше покупателей могут оглянуться в сторону Android, где предложения действительно стали лучше.

Подытоживая, iPhone 16e напоминает, что рост стоимости бюджетных устройств Apple открывает дополнительные возможности для Android-производителей. Если раньше недорогие Android-смартфоны критиковали за низкое качество, то сейчас в этом сегменте царит большая конкуренция. Остается увидеть, воспользуется ли этим шансом Google вместе с другими брендами, чтобы пересмотреть само понятие "бюджетного" смартфона.

Напомним, на iPhone появилась еще одна функция, которая была эксклюзивной для Android. Google перенес в браузер Chrome на iOS функцию Google Lens для поиска.

Также мы писали, что на iPhone постоянно появляются функции, которые были присущи только операционной системе Android. Однако определенные возможности платформы Google останутся эксклюзивными и будут выделять ее на фоне iOS.