ТОП-5 Android-смартфонів, які варто купити замість iPhone 16e — вибір експертів

Експерти назвали п'ять Android-смартфонів, кращих за iPhone 16e
Офіційний дебют нового iPhone 16e від Apple зацікавив чимало шанувальників "яблучних" гаджетів, адже він отримав чип A18, 48-мегапіксельну камеру, 6,1-дюймовий екран із виїмкою та Face ID, а також функції Apple Intelligence. Ціна в 599 доларів робить його найдоступнішим серед актуальних моделей, та все ж є Android-смартфони, які пропонують не менше переваг за подібні чи нижчі гроші.
Про п'ять таких смартфонів пише Android Authority.
Google Pixel 8a
Якщо поглянути на Google Pixel 8a, то він вміє виділятися 120-герцовим дисплеєм і 64-мегапіксельною камерою, доповненою 13-мегапіксельним ультрашироким модулем.
Його вартість у 16 129 грн, а також семирічна гарантія оновлень операційної системи роблять вибір на користь "пікселя" дуже вигідним.
OnePlus 13R
Інший гідний варіант — OnePlus 13R за 28 047 грн. Він вирізняється високою продуктивністю чипсета Snapdragon 8 Gen 3 та акумулятором на 6 000 мАг, який забезпечує дві доби роботи без підзаряджання.
Телефото- і ультраширокий модулі доповнюють основну 50-мегапіксельну камеру, а відсутність бездротової зарядки можна пробачити за високу швидкість заряджання дротом і швидкодію OxygenOS.
Moto G Stylus 5G (2024)
Тим, хто шукає щось економніше, стане в пригоді Moto G Stylus 5G (2024), що коштує від 12 000 грн і має OLED-екран із частотою 120 Гц, 50-мегапіксельну камеру та зручне шкіряне покриття корпусу.
У комплекті є стилус, який можна сховати всередині телефону, а 5000 мАг батарея легко витримає два дні використання.
Samsung Galaxy S24 FE
На схожий бюджетний рівень вийшов Samsung Galaxy S24 FE — за 20 195 грн він пропонує 6,7-дюймову AMOLED-панель на 120 Гц, трикамерну систему із 3-кратним оптичним зумом і повноцінне бездротове заряджання.
До того ж Samsung, як і Google, обіцяє аж сім років оновлень, а завдяки акціям ціну можна відчутно знизити.
Motorola Razr (2024)
Нарешті, Motorola Razr (2024) дивує можливістю скласти 6,9-дюймовий екран навпіл, а зовні залишити 1,5-дюймовий дисплей для швидкого перегляду повідомлень чи роботи з простими застосунками.
Його роздрібна ціна від 23 742 грн робить "розкладачку" вигідною альтернативою. Навіть поступаючись деяким "начинням" іншим моделям, Razr (2024) компенсує це компактністю й незвичним форматом.
Офіційний iPhone 16e досить привабливий, адже приніс у доступніший сегмент айфонів свіжий дизайн і потужну камеру. Проте, зважаючи на вартість і можливості Android-конкурентів, не бракує смартфонів, здатних запропонувати навіть більше — чи то якість дисплея, чи автономність та гнучкіші варіанти використання. Якщо новинка від Apple все ж не викликає у вас захвату, поміж бюджетними й не зовсім бюджетними "андроїдами" знайдеться не один гідний суперник.
Нагадаємо, один з українських ритейлерів оголосив дату виходу iPhone 16e в Україні. Новинка очікується у березні, проте офіційна вартість поки не розголошується.
Також ми писали, що експерти сумніваються в тому, чи вартий iPhone 16e своїх грошей у 2025 році. Смартфон отримав дизайн старого iPhone 14, але новий чип A18 та збільшений обсяг оперативної пам'яті. Проте більшість Android-смартфонів у цьому ціновому сегменті можуть запропонувати набагато більше.
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