ТОП-5 Android-смартфонів, які варто купити замість iPhone 16e — вибір експертів

Сторінка з передзамовленням iPhone 16e. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto

Офіційний дебют нового iPhone 16e від Apple зацікавив чимало шанувальників "яблучних" гаджетів, адже він отримав чип A18, 48-мегапіксельну камеру, 6,1-дюймовий екран із виїмкою та Face ID, а також функції Apple Intelligence. Ціна в 599 доларів робить його найдоступнішим серед актуальних моделей, та все ж є Android-смартфони, які пропонують не менше переваг за подібні чи нижчі гроші.

Про п'ять таких смартфонів пише Android Authority.

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Google Pixel 8a

Якщо поглянути на Google Pixel 8a, то він вміє виділятися 120-герцовим дисплеєм і 64-мегапіксельною камерою, доповненою 13-мегапіксельним ультрашироким модулем.

Ціни та характеристики смартфона Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Його вартість у 16 129 грн, а також семирічна гарантія оновлень операційної системи роблять вибір на користь "пікселя" дуже вигідним.

OnePlus 13R

Інший гідний варіант — OnePlus 13R за 28 047 грн. Він вирізняється високою продуктивністю чипсета Snapdragon 8 Gen 3 та акумулятором на 6 000 мАг, який забезпечує дві доби роботи без підзаряджання.

Ціни та характеристики смартфона OnePlus 13R. Фото: ek.ua

Телефото- і ультраширокий модулі доповнюють основну 50-мегапіксельну камеру, а відсутність бездротової зарядки можна пробачити за високу швидкість заряджання дротом і швидкодію OxygenOS.

Moto G Stylus 5G (2024)

Тим, хто шукає щось економніше, стане в пригоді Moto G Stylus 5G (2024), що коштує від 12 000 грн і має OLED-екран із частотою 120 Гц, 50-мегапіксельну камеру та зручне шкіряне покриття корпусу.

Ціни та характеристики смартфона Moto G Stylus 5G (2024). Фото: ek.ua

У комплекті є стилус, який можна сховати всередині телефону, а 5000 мАг батарея легко витримає два дні використання.

Samsung Galaxy S24 FE

На схожий бюджетний рівень вийшов Samsung Galaxy S24 FE — за 20 195 грн він пропонує 6,7-дюймову AMOLED-панель на 120 Гц, трикамерну систему із 3-кратним оптичним зумом і повноцінне бездротове заряджання.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

До того ж Samsung, як і Google, обіцяє аж сім років оновлень, а завдяки акціям ціну можна відчутно знизити.

Motorola Razr (2024)

Нарешті, Motorola Razr (2024) дивує можливістю скласти 6,9-дюймовий екран навпіл, а зовні залишити 1,5-дюймовий дисплей для швидкого перегляду повідомлень чи роботи з простими застосунками.

Ціни та характеристики смартфона Motorola Razr (2024). Фото: ek.ua

Його роздрібна ціна від 23 742 грн робить "розкладачку" вигідною альтернативою. Навіть поступаючись деяким "начинням" іншим моделям, Razr (2024) компенсує це компактністю й незвичним форматом.

Офіційний iPhone 16e досить привабливий, адже приніс у доступніший сегмент айфонів свіжий дизайн і потужну камеру. Проте, зважаючи на вартість і можливості Android-конкурентів, не бракує смартфонів, здатних запропонувати навіть більше — чи то якість дисплея, чи автономність та гнучкіші варіанти використання. Якщо новинка від Apple все ж не викликає у вас захвату, поміж бюджетними й не зовсім бюджетними "андроїдами" знайдеться не один гідний суперник.

Нагадаємо, один з українських ритейлерів оголосив дату виходу iPhone 16e в Україні. Новинка очікується у березні, проте офіційна вартість поки не розголошується.

Також ми писали, що експерти сумніваються в тому, чи вартий iPhone 16e своїх грошей у 2025 році. Смартфон отримав дизайн старого iPhone 14, але новий чип A18 та збільшений обсяг оперативної пам'яті. Проте більшість Android-смартфонів у цьому ціновому сегменті можуть запропонувати набагато більше.