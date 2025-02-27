ТОП-5 Android-смартфонов, которые стоит купить вместо iPhone 16e — выбор экспертов

Страница с предзаказом iPhone 16e. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto

Официальный дебют нового iPhone 16e от Apple заинтересовал немало поклонников "яблочных" гаджетов, ведь он получил чип A18, 48-мегапиксельную камеру, 6,1-дюймовый экран с выемкой и Face ID, а также функции Apple Intelligence. Цена в 599 долларов делает его самым доступным среди актуальных моделей, и все же есть Android-смартфоны, которые предлагают не меньше преимуществ за подобные или более низкие деньги.

О пяти таких смартфонах пишет Android Authority.

Читайте также:

Google Pixel 8a

Если взглянуть на Google Pixel 8a, то он умеет выделяться 120-герцовым дисплеем и 64-мегапиксельной камерой, дополненной 13-мегапиксельным ультрашироким модулем.

Цены и характеристики смартфона Google Pixel 8a. Фото: ek.ua

Его стоимость в 16 129 грн, а также семилетняя гарантия обновлений операционной системы делают выбор в пользу "пикселя" очень выгодным.

OnePlus 13R

Другой достойный вариант — OnePlus 13R за 28 047 грн. Он отличается высокой производительностью чипсета Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятором на 6 000 мАч, который обеспечивает двое суток работы без подзарядки.

Цены и характеристики смартфона OnePlus 13R. Фото: ek.ua

Телефото- и ультраширокий модули дополняют основную 50-мегапиксельную камеру, а отсутствие беспроводной зарядки можно простить за высокую скорость зарядки по проводу и быстродействие OxygenOS.

Moto G Stylus 5G (2024)

Тем, кто ищет что-то более экономное, пригодится Moto G Stylus 5G (2024), который стоит от 12 000 грн и имеет OLED-экран с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельную камеру и удобное кожаное покрытие корпуса.

Цены и характеристики смартфона Moto G Stylus 5G (2024). Фото: ek.ua

В комплекте есть стилус, который можно спрятать внутри телефона, а 5000 мАч батарея легко выдержит два дня использования.

Samsung Galaxy S24 FE

На похожий бюджетный уровень вышел Samsung Galaxy S24 FE — за 20 195 грн он предлагает 6,7-дюймовую AMOLED-панель на 120 Гц, трехкамерную систему с 3-кратным оптическим зумом и полноценную беспроводную зарядку.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

К тому же Samsung, как и Google, обещает целых семь лет обновлений, а благодаря акциям цену можно ощутимо снизить.

Motorola Razr (2024)

Наконец, Motorola Razr (2024) удивляет возможностью сложить 6,9-дюймовый экран пополам, а снаружи оставить 1,5-дюймовый дисплей для быстрого просмотра сообщений или работы с простыми приложениями.

Цены и характеристики смартфона Motorola Razr (2024). Фото: ek.ua

Его розничная цена от 23 742 грн делает "раскладушку" выгодной альтернативой. Даже уступая по некоторым "начинкам" другим моделям, Razr (2024) компенсирует это компактностью и непривычным форматом.

Официальный iPhone 16e достаточно привлекателен, ведь принес в более доступный сегмент айфонов свежий дизайн и мощную камеру. Однако, учитывая стоимость и возможности Android-конкурентов, хватает смартфонов, способных предложить даже больше — будь то качество дисплея, или автономность и гибкие варианты использования. Если новинка от Apple все же не вызывает у вас восторга, между бюджетными и не совсем бюджетными "андроидами" найдется не один достойный соперник.

Напомним, один из украинских ритейлеров объявил дату выхода iPhone 16e в Украине. Новинка ожидается в марте, однако официальная стоимость пока не разглашается.

Также мы писали, что эксперты сомневаются в том, стоит ли iPhone 16e своих денег в 2025 году. Смартфон получил дизайн старого iPhone 14, но новый чип A18 и увеличенный объем оперативной памяти. Однако большинство Android-смартфонов в этом ценовом сегменте могут предложить гораздо больше.