iPhone 16e в Україні — коли можна буде купити та які будуть ціни

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Українські ритейлери заявили, що iPhone 16e — нова бюджетна модель від Apple — надійде у продаж 7 березня. Хоча точна вартість поки не розголошується, відомо, що пристрій буде доступний у двох кольорах та трьох варіантах пам'яті — 128, 256 та 512 ГБ.

Про це пише Межа.

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Як вже зазначалося, в Україні новинка очікується 7 березня, про що повідомив один із офіційних ритейлерів.

Дата виходу iPhone 16e в Україні. Фото: Інтернет-магазин "Розетка"

За попередніми даними, iPhone 16e матиме:

6,1-дюймовий OLED-дисплей із вирізом для Face ID;

чип A18 із підтримкою фірмової технології Apple Intelligence;

перший в історії Apple власний 5G-модем;

основну камеру на 48 Мп;

Action Button замість звичного перемикача звуку;

роз'єм USB-C замість Lightning.

Наразі точна вартість нового смартфона не оприлюднена, однак фахівці припускають, що позиціювання його як "бюджетної" моделі може означати більш привабливу ціну порівняно зі старшими версіями.

Згідно з даними e-katalog, деякі неофіційні магазини техніки Apple вже виставили свої ціни на iPhone 16e. Так, версія на 128 ГБ обійдеться від 29 999 грн.

Ціни на iPhone 16e в Україні в неофіційних магазинах. Фото: скриншот

Варто зазначити, що ані Apple, ані офіційні українські представництва поки не прокоментували дату початку продажу iPhone 16e. Утім, за даними кількох великих торговельних мереж, саме 7 березня стане стартовим днем для роздрібної реалізації. Якщо в інтернеті з'явиться додаткова інформація про офіційну презентацію чи початок продажів, можна буде отримати підтвердження або спростування цієї дати.

Нагадаємо, Apple часто опиняється у центрі дискусії, коли йдеться про критичні зауваження до пристроїв та відсутність певних функцій. Компанія відома тим, що часто впроваджує в iPhone можливості, які вже давно є в Android.

Також ми писали, що навесні 2025 року очікується випуск нової лінійки iPhone 17. Найочікуванішою моделлю є iPhone 17 Air, дизайн якого активно демонструють на рендерах.