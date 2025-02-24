iPhone 16e в Україні — коли можна буде купити та які будуть ціни

Скільки коштуватиме iPhone 16e в Україні та коли з'явиться
Українські ритейлери заявили, що iPhone 16e — нова бюджетна модель від Apple — надійде у продаж 7 березня. Хоча точна вартість поки не розголошується, відомо, що пристрій буде доступний у двох кольорах та трьох варіантах пам'яті — 128, 256 та 512 ГБ.
Про це пише Межа.
Які характеристики iPhone 16e
Як вже зазначалося, в Україні новинка очікується 7 березня, про що повідомив один із офіційних ритейлерів.
За попередніми даними, iPhone 16e матиме:
- 6,1-дюймовий OLED-дисплей із вирізом для Face ID;
- чип A18 із підтримкою фірмової технології Apple Intelligence;
- перший в історії Apple власний 5G-модем;
- основну камеру на 48 Мп;
- Action Button замість звичного перемикача звуку;
- роз'єм USB-C замість Lightning.
Наразі точна вартість нового смартфона не оприлюднена, однак фахівці припускають, що позиціювання його як "бюджетної" моделі може означати більш привабливу ціну порівняно зі старшими версіями.
Згідно з даними e-katalog, деякі неофіційні магазини техніки Apple вже виставили свої ціни на iPhone 16e. Так, версія на 128 ГБ обійдеться від 29 999 грн.
Варто зазначити, що ані Apple, ані офіційні українські представництва поки не прокоментували дату початку продажу iPhone 16e. Утім, за даними кількох великих торговельних мереж, саме 7 березня стане стартовим днем для роздрібної реалізації. Якщо в інтернеті з'явиться додаткова інформація про офіційну презентацію чи початок продажів, можна буде отримати підтвердження або спростування цієї дати.
Нагадаємо, Apple часто опиняється у центрі дискусії, коли йдеться про критичні зауваження до пристроїв та відсутність певних функцій. Компанія відома тим, що часто впроваджує в iPhone можливості, які вже давно є в Android.
Також ми писали, що навесні 2025 року очікується випуск нової лінійки iPhone 17. Найочікуванішою моделлю є iPhone 17 Air, дизайн якого активно демонструють на рендерах.
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