iPhone 16e в Украине — когда можно будет купить и какие будут цены

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Украинские ритейлеры заявили, что iPhone 16e — новая бюджетная модель от Apple — поступит в продажу 7 марта. Хотя точная стоимость пока не разглашается, известно, что устройство будет доступно в двух цветах и трех вариантах памяти — 128, 256 и 512 ГБ.

Об этом пишет Межа.

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Как уже отмечалось, в Украине новинка ожидается 7 марта, о чем сообщил один из официальных ритейлеров.

Дата выхода iPhone 16e в Украине. Фото: Интернет-магазин "Розетка"

По предварительным данным, iPhone 16e будет иметь:

6,1-дюймовый OLED-дисплей с вырезом для Face ID;

чип A18 с поддержкой фирменной технологии Apple Intelligence;

первый в истории Apple собственный 5G-модем;

основную камеру на 48 Мп;

Action Button вместо привычного переключателя звука;

разъем USB-C вместо Lightning.

Пока точная стоимость нового смартфона не обнародована, однако специалисты предполагают, что позиционирование его как "бюджетной" модели может означать более привлекательную цену по сравнению со старшими версиями.

Согласно данным e-katalog, некоторые неофициальные магазины техники Apple уже выставили свои цены на iPhone 16e. Так, версия на 128 ГБ обойдется от 29 999 грн.

Цены на iPhone 16e в Украине в неофициальных магазинах. Фото: скриншот

Стоит отметить, что ни Apple, ни официальные украинские представительства пока не прокомментировали дату начала продаж iPhone 16e. Впрочем, по данным нескольких крупных торговых сетей, именно 7 марта станет стартовым днем для розничной реализации. Если в интернете появится дополнительная информация об официальной презентации или начале продаж, можно будет получить подтверждение или опровержение этой даты.

Напомним, Apple часто оказывается в центре дискуссии, когда речь идет о критических замечаниях к устройствам и отсутствии определенных функций. Компания известна тем, что часто внедряет в iPhone возможности, которые уже давно есть в Android.

Также мы писали, что весной 2025 года ожидается выпуск новой линейки iPhone 17. Самой ожидаемой моделью является iPhone 17 Air, дизайн которого активно демонстрируют на рендерах.