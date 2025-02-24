iPhone 16e в Украине — когда можно будет купить и какие будут цены

Сколько будет стоить iPhone 16e в Украине и когда появится
Украинские ритейлеры заявили, что iPhone 16e — новая бюджетная модель от Apple — поступит в продажу 7 марта. Хотя точная стоимость пока не разглашается, известно, что устройство будет доступно в двух цветах и трех вариантах памяти — 128, 256 и 512 ГБ.
Об этом пишет Межа.
Какие характеристики iPhone 16e
Как уже отмечалось, в Украине новинка ожидается 7 марта, о чем сообщил один из официальных ритейлеров.
По предварительным данным, iPhone 16e будет иметь:
- 6,1-дюймовый OLED-дисплей с вырезом для Face ID;
- чип A18 с поддержкой фирменной технологии Apple Intelligence;
- первый в истории Apple собственный 5G-модем;
- основную камеру на 48 Мп;
- Action Button вместо привычного переключателя звука;
- разъем USB-C вместо Lightning.
Пока точная стоимость нового смартфона не обнародована, однако специалисты предполагают, что позиционирование его как "бюджетной" модели может означать более привлекательную цену по сравнению со старшими версиями.
Согласно данным e-katalog, некоторые неофициальные магазины техники Apple уже выставили свои цены на iPhone 16e. Так, версия на 128 ГБ обойдется от 29 999 грн.
Стоит отметить, что ни Apple, ни официальные украинские представительства пока не прокомментировали дату начала продаж iPhone 16e. Впрочем, по данным нескольких крупных торговых сетей, именно 7 марта станет стартовым днем для розничной реализации. Если в интернете появится дополнительная информация об официальной презентации или начале продаж, можно будет получить подтверждение или опровержение этой даты.
Напомним, Apple часто оказывается в центре дискуссии, когда речь идет о критических замечаниях к устройствам и отсутствии определенных функций. Компания известна тем, что часто внедряет в iPhone возможности, которые уже давно есть в Android.
Также мы писали, что весной 2025 года ожидается выпуск новой линейки iPhone 17. Самой ожидаемой моделью является iPhone 17 Air, дизайн которого активно демонстрируют на рендерах.
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