Apple про них забула — шість функцій, які потрібно повернути або додати в iPhone

Смартфон Apple iPhone X в руках. Фото: Pexels

Усі виробники смартфонів періодично отримують критичні зауваження щодо своїх пристроїв, але Apple часто опиняється в центрі такої дискусії, особливо коли йдеться про відсутність певних функцій. Компанія відома тим, що часом відкладає впровадження речей, які вже давно наявні в Android-секторі. І багатьох користувачів це не надто радує.

Про шість функцій, яких не вистачає смартфонам Apple, розповідає PhoneArena.

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Кнопка "Назад"

Android пропонує сталий спосіб повернутися на попередній екран — завдяки окремій кнопці або жесту з будь-якого боку дисплея.

Дуже хотілося почути від Apple чітке пояснення, чому досі немає однозначного та універсального способу повернення на попередній екран у будь-якій програмі. Найгірше, що стандартний жест (провести від лівого краю до правого) працює рівно настільки часто, аби ви звикли до нього, аж раптом трапляється додаток, у якому цей жест не діє.

Інколи єдина можливість повернутися — натиснути на стрілку або на кнопку "X" у верхньому лівому кутку. Це змушує або потягнутися, викручуючи руку, або брати телефон другою рукою.

Цифровий ряд на клавіатурі

На Android усі цифри та додаткові символи можна доволі швидко ввести завдяки довгому натисканню, а ще й налаштувати, як швидко цей додатковий ряд з'являється. Можливість швидко набирати числа стала для багатьох дуже зручною.

Цікаво, що Apple частково реалізувала подібний функціонал на iPadOS — там не потрібно довго натискати, а можна просто "потягнути" за літеру донизу, щоб вставити символ.

Є сторонні клавіатури (наприклад, Gboard), проте в них часто бракує деяких можливостей, які є в Android-версіях.

Швидка зарядка

Деякі смартфони настільки швидко поповнюють заряд, що навіть пропонують цікавий анімаційний супровід процесу.

Це стосується не лише Apple — Samsung і Google теж можна дорікнути за недостатні швидкості заряджання, але у випадку Apple все ще повільніше. Зокрема, мається на увазі дротова зарядка, яка навіть в iPhone 16 Pro та 16 Pro Max обмежена максимум 25 Вт.

Повний цикл зарядки iPhone 16 Pro триває приблизно 1 годину 30 хвилин. Для порівняння, Motorola Edge (2024) з більшим акумулятором заповнює заряд за 39 хвилин.

Вища частота оновлення екрана

Apple страшенно боїться, що 120 Гц на звичайних iPhone можуть "вбити" їхню Pro-лінійку.

У 2025 році ми досі не маємо жодного "не-Pro" iPhone з екраном, що оновлюється швидше ніж 60 Гц.

Ті, хто захоплюється смартфонами, знають про це і часто насміхаються, але багато пересічних користувачів навіть не здогадуються, що таке частота оновлення дисплея і навіщо вона потрібна. Тож варто наголосити — екранам iPhone за 800 доларів явно бракує плавності, яку дає вищий герцовий показник. Навіть новий iPhone 16e, що коштує 600 доларів, міг би скористатися цією перевагою.

Сканер відбитків пальців

Справжній флагман має пропонувати обидва біометричні способи розблокування. Якщо одного немає, це непрощенна прогалина у 2025 році.

Apple рідко повертає функції, яких позбулася раніше, але от сканер відбитків пальців точно варто повернути. Face ID — це прекрасно, але він не повинен бути єдиним методом. Наприклад, коли бігаєш у холодну пору з напівзакритим обличчям, iPhone часто не розпізнає власника, і доводиться вводити код доступу.

Відновити сканер відбитків не становить великих труднощів, тож важко знайти причину, чому його досі немає на нових iPhone.

Функція 3D Touch

3D Touch був однією з найкращих можливостей в історії iPhone. Це одна з найбільш вдалих функцій, які коли-небудь з'являлися на iPhone. Цей спосіб взаємодії з інтерфейсом відчувався дуже природно, і ним користувалося багато користувачів. Тепер його замінили на довге натискання, але це менш чітко й інтуїтивно, і про це іноді навіть забувається в повсякденному використанні.

Нагадаємо, в iOS 18 Apple оновила інтерфейс, через що деякі користувачі не одразу знаходять налаштування для керування SMS. Велика кількість повідомлень ускладнює пошук важливих, тож періодичне очищення може бути корисним.

Також ми писали, що важливо контролювати доступ додатків до даних про місцеперебування, щоб зберегти конфіденційність. Перевірте, які застосунки мають доступ до вашої геолокації на iPhone, і за потреби обмежте його.