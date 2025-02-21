Як вимкнути визначення місцеперебування на iPhone — покрокова інструкція

Чоловік зі смартфоном в руках, на якому відкрита навігаційна карта. Фото: Unsplash

Захист приватності є важливим аспектом при використанні смартфонів, і найкращим варіантом є контроль за своїми даними про місцеперебування. Це допоможе уникнути багатьох проблем з безпекою та конфіденційністю. Якщо ви є користувачем iPhone і часто ділитеся своїм місцеперебуванням з різними додатками, саме час переглянути, які з них мають доступ до цієї інформації, і за потреби відмовити в доступі.

Про те, як вимкнути служби визначення місцеперебування на iPhone, розповідає TechViral.

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Вимкнення спільного доступу до місцеперебування через налаштування iPhone

Щоб вимкнути спільний доступ до місцеперебування через налаштування, дотримуйтесь простих кроків:

відкрийте додаток "Налаштування" на вашому iPhone;

прокрутіть вниз і натисніть на "Конфіденційність та безпека";

у розділі "Конфіденційність та безпека" натисніть на "Служби визначення місцеперебування";

на наступному екрані вимкніть опцію "Служби визначення місцеперебування";

підтвердіть вимкнення, натиснувши "Вимкнути".

Вимкнення спільного доступу до місцеперебування для конкретних додатків

Якщо ви не хочете вимикати спільний доступ до місцеперебування загалом, можна обрати, для яких саме додатків відключити цю функцію:

відкрийте додаток "Налаштування" на вашому iPhone;

прокрутіть вниз і натисніть на "Конфіденційність та безпека";

натисніть на "Служби визначення місцеперебування";

прокрутіть вниз, щоб побачити всі додатки, які запитували доступ до вашого місцеперебування;

на наступному екрані натисніть на назву додатка і виберіть "Ніколи". Це гарантує, що обраний додаток більше не буде відстежувати ваше місцеперебування.

Вимкнення визначення місцеперебування для системних сервісів

iOS також має певні фонові функції відстеження місцеперебування, які ви можете вимкнути. Щоб зробити це, виконайте такі кроки:

відкрийте додаток "Налаштування" на вашому iPhone;

прокрутіть вниз і натисніть на "Конфіденційність та безпека";

натисніть на "Служби визначення місцеперебування";

прокрутіть вниз до самого низу екрана та натисніть "Системні сервіси".

На наступному екрані ви побачите кілька системних сервісів, які мають доступ до ваших даних про місцеперебування. Щоб припинити спільний доступ, вимкніть перемикач поруч із ними.

Підтвердіть вимкнення, натиснувши "Вимкнути".

Вимкнення спільного доступу до місцеперебування для "Знайти мій iPhone"

Додаток "Знайти мій iPhone", який допомагає знайти загублений чи вкрадений пристрій, також використовує дані про місцеперебування вашого iPhone. Якщо ви маєте побоювання щодо приватності, ви можете вимкнути доступ до місцеперебування для цього додатка. Для цього:

відкрийте додаток "Налаштування" на вашому iPhone;

прокрутіть вниз і натисніть на "Конфіденційність та безпека";

натисніть на "Служби визначення місцеперебування";

натисніть на "Спільний доступ до мого місцеперебування";

на наступному екрані виберіть "Знайти мій iPhone";

вимкніть перемикач для "Знайти мій iPhone".

Якщо ви побоюєтеся щодо конфіденційності на iPhone, ці кроки можуть допомогти вимкнути служби визначення місцеперебування.

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