Как отключить определение местонахождения на iPhone - пошаговая инструкция

Мужчина со смартфоном в руках, на котором открыта навигационная карта. Фото: Unsplash

Защита приватности является важным аспектом при использовании смартфонов, и лучшим вариантом является контроль за своими данными о местонахождении. Это поможет избежать многих проблем с безопасностью и конфиденциальностью. Если вы являетесь пользователем iPhone и часто делитесь своим местонахождением с различными приложениями, самое время пересмотреть, какие из них имеют доступ к этой информации, и при необходимости отказать в доступе.

О том, как отключить службы определения местонахождения на iPhone, рассказывает TechViral.

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Отключение общего доступа к местонахождению через настройки iPhone

Чтобы отключить совместный доступ к местонахождению через настройки, следуйте простым шагам:

откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone;

прокрутите вниз и нажмите на "Конфиденциальность и безопасность";

в разделе "Конфиденциальность и безопасность" нажмите на "Службы определения местонахождения";

на следующем экране отключите опцию "Службы определения местоположения";

подтвердите отключение, нажав "Отключить".

Отключение совместного доступа к местоположению для конкретных приложений

Если вы не хотите отключать общий доступ к местоположению в целом, можно выбрать, для каких именно приложений отключить эту функцию:

откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone;

прокрутите вниз и нажмите на "Конфиденциальность и безопасность";

нажмите на "Службы определения местонахождения";

прокрутите вниз, чтобы увидеть все приложения, которые запрашивали доступ к вашему местонахождению;

на следующем экране нажмите на название приложения и выберите "Никогда". Это гарантирует, что выбранное приложение больше не будет отслеживать ваше местоположение.

Отключение определения местоположения для системных сервисов

iOS также имеет определенные фоновые функции отслеживания местоположения, которые вы можете отключить. Чтобы сделать это, выполните следующие шаги:

откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone;

прокрутите вниз и нажмите на "Конфиденциальность и безопасность";

нажмите на "Службы определения местонахождения";

прокрутите вниз до самого низа экрана и нажмите "Системные сервисы".

На следующем экране вы увидите несколько системных сервисов, которые имеют доступ к вашим данным о вашем местоположении. Чтобы прекратить совместный доступ, отключите переключатель рядом с ними.

Подтвердите отключение, нажав "Отключить".

Отключение совместного доступа к местоположению для "Найти мой iPhone"

Приложение "Найти мой iPhone", которое помогает найти потерянное или украденное устройство, также использует данные о местонахождении вашего iPhone. Если у вас есть опасения по поводу конфиденциальности, вы можете отключить доступ к местоположению для этого приложения. Для этого:

откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone;

прокрутите вниз и нажмите на "Конфиденциальность и безопасность";

нажмите на "Службы определения местоположения";

нажмите на "Общий доступ к моему местонахождению";

на следующем экране выберите "Найти мой iPhone";

отключите переключатель для "Найти мой iPhone".

Если вы опасаетесь за конфиденциальность на iPhone, эти шаги могут помочь вам отключить службы определения местоположения.

Напомним, иногда случается, что мы внезапно не можем вспомнить свой номер телефона, особенно когда нам нужно поделиться им с другими. Если вы пользуетесь iPhone и не знаете свой номер, или оказывались в подобной ситуации, существуют простые способы узнать его.

Также мы писали, что многие из нас делают множество скриншотов, которые со временем могут потерять актуальность. Удалять их вручную может быть утомительно, поэтому можно настроить специальную команду на iPhone, которая позволит быстро очистить их.