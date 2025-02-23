Як позначити всі повідомлення на iPhone як прочитані та видалити зайві — простий спосіб

Застосунок iMessage з непрочитаними повідомленнями на iPhone. Фото: Osmancan Gurdogan/Anadolu

Багато хто отримує на свій iPhone як важливі SMS, так і спам-розсилки від мобільних операторів чи маркетингових компаній. Поступове накопичення великої кількості повідомлень може ускладнювати пошук потрібних, тож іноді хочеться швидко навести лад у скриньці. У новій версії iOS 18 Apple змінила деякі елементи інтерфейсу, через що чимало користувачів не одразу знаходять потрібні налаштування.

Про те, як в один клік позначити всі повідомлення як прочитані та як видалити їх одразу, розповідає TechViral.

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Як позначити всі повідомлення як прочитані на iPhone

Щоб відзначити всі повідомлення як прочитані, необхідно виконати такі кроки:

відкрийте програму "Повідомлення" на головному екрані вашого iPhone;

після цього ви побачите перелік усіх отриманих SMS;

натисніть на "Фільтри" у лівому верхньому куті;

у меню, що з'явиться, оберіть "Усі повідомлення";

у правому верхньому куті натисніть на значок з трьома крапками в колі;

з доступних варіантів меню виберіть "Вибрати повідомлення".

Тепер можна вручну відзначити потрібні SMS або скористатися кнопкою "Позначити все як прочитане" у лівому нижньому куті.

Як видалити всі повідомлення на iPhone

Якщо ви не лише хочете зняти позначку про непрочитані повідомлення, а й повністю видалити їх, виконайте ці кроки:

зайдіть у програму "Повідомлення" на головному екрані iPhone;

перегляньте список отриманих SMS;

натисніть на "Фільтри" у лівому верхньому куті;

у новому меню оберіть "Усі повідомлення";

у правому верхньому куті натисніть на значок з трьома крапками;

зі списку варіантів виберіть "Вибрати повідомлення";

відзначте всі повідомлення, які збираєтесь видалити, та натисніть "Видалити";

підтвердьте свій вибір, знову обравши "Видалити" у вікні підтвердження;

поверніться в попереднє меню та натисніть на папку "Нещодавно видалені";

виберіть потрібні SMS і натисніть "Видалити все".

Варто звернути увагу, що після видалення з папки "Нещодавно видалені" повідомлення зникають назавжди, тож перевірте їх заздалегідь.

Нагадаємо, більшість користувачів дбають про свою конфіденційність, тому хотіли б не надавати дані про своє місцеперебування. На iPhone можна обмежити доступ до своєї геолокації та мати повний контроль над приватністю.

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