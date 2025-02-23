Як позначити всі повідомлення на iPhone як прочитані та видалити зайві — простий спосіб

Видалення всіх повідомлень на iPhone в один дотик — інструкція
Багато хто отримує на свій iPhone як важливі SMS, так і спам-розсилки від мобільних операторів чи маркетингових компаній. Поступове накопичення великої кількості повідомлень може ускладнювати пошук потрібних, тож іноді хочеться швидко навести лад у скриньці. У новій версії iOS 18 Apple змінила деякі елементи інтерфейсу, через що чимало користувачів не одразу знаходять потрібні налаштування.
Про те, як в один клік позначити всі повідомлення як прочитані та як видалити їх одразу, розповідає TechViral.
Як позначити всі повідомлення як прочитані на iPhone
Щоб відзначити всі повідомлення як прочитані, необхідно виконати такі кроки:
- відкрийте програму "Повідомлення" на головному екрані вашого iPhone;
- після цього ви побачите перелік усіх отриманих SMS;
- натисніть на "Фільтри" у лівому верхньому куті;
- у меню, що з'явиться, оберіть "Усі повідомлення";
- у правому верхньому куті натисніть на значок з трьома крапками в колі;
- з доступних варіантів меню виберіть "Вибрати повідомлення".
Тепер можна вручну відзначити потрібні SMS або скористатися кнопкою "Позначити все як прочитане" у лівому нижньому куті.
Як видалити всі повідомлення на iPhone
Якщо ви не лише хочете зняти позначку про непрочитані повідомлення, а й повністю видалити їх, виконайте ці кроки:
- зайдіть у програму "Повідомлення" на головному екрані iPhone;
- перегляньте список отриманих SMS;
- натисніть на "Фільтри" у лівому верхньому куті;
- у новому меню оберіть "Усі повідомлення";
- у правому верхньому куті натисніть на значок з трьома крапками;
- зі списку варіантів виберіть "Вибрати повідомлення";
- відзначте всі повідомлення, які збираєтесь видалити, та натисніть "Видалити";
- підтвердьте свій вибір, знову обравши "Видалити" у вікні підтвердження;
- поверніться в попереднє меню та натисніть на папку "Нещодавно видалені";
- виберіть потрібні SMS і натисніть "Видалити все".
Варто звернути увагу, що після видалення з папки "Нещодавно видалені" повідомлення зникають назавжди, тож перевірте їх заздалегідь.
Нагадаємо, більшість користувачів дбають про свою конфіденційність, тому хотіли б не надавати дані про своє місцеперебування. На iPhone можна обмежити доступ до своєї геолокації та мати повний контроль над приватністю.
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