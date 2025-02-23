Как пометить все сообщения на iPhone как прочитанные и удалить лишние — простой способ

Удаление всех сообщений на iPhone в одно касание — инструкция
Многие получают на свой iPhone как важные SMS, так и спам-рассылки от мобильных операторов или маркетинговых компаний. Постепенное накопление большого количества сообщений может затруднять поиск нужных, поэтому иногда хочется быстро навести порядок в ящике. В новой версии iOS 18 Apple изменила некоторые элементы интерфейса, из-за чего многие пользователи не сразу находят нужные настройки.
О том, как в один клик отметить все сообщения как прочитанные и как удалить их сразу, рассказывает TechViral.
Как отметить все сообщения как прочитанные на iPhone
Чтобы отметить все сообщения как прочитанные, необходимо выполнить следующие шаги:
- откройте программу "Сообщения" на главном экране вашего iPhone;
- после этого вы увидите список всех полученных SMS;
- нажмите на "Фильтры" в левом верхнем углу;
- в появившемся меню выберите "Все сообщения";
- в правом верхнем углу нажмите на значок с тремя точками в круге;
- из доступных вариантов меню выберите "Выбрать сообщения".
Теперь можно вручную отметить нужные SMS или воспользоваться кнопкой "Отметить все как прочитанное" в левом нижнем углу.
Как удалить все сообщения на iPhone
Если вы не только хотите снять отметку о непрочитанных сообщениях, но и полностью удалить их, выполните эти шаги:
- зайдите в приложение "Сообщения" на главном экране iPhone;
- просмотрите список полученных SMS;
- нажмите на "Фильтры" в левом верхнем углу;
- в новом меню выберите "Все сообщения";
- в правом верхнем углу нажмите на значок с тремя точками;
- из списка вариантов выберите "Выбрать сообщения";
- отметьте все сообщения, которые собираетесь удалить, и нажмите "Удалить";
- подтвердите свой выбор, снова выбрав "Удалить" в окне подтверждения;
- вернитесь в предыдущее меню и нажмите на папку "Недавно удаленные";
- выберите нужные SMS и нажмите "Удалить все".
Стоит обратить внимание, что после удаления из папки "Недавно удаленные" сообщения исчезают навсегда, поэтому проверьте их заранее.
Напомним, большинство пользователей заботятся о своей конфиденциальности, поэтому хотели бы не предоставлять данные о своем местонахождении. На iPhone можно ограничить доступ к своей геолокации и иметь полный контроль над приватностью.
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