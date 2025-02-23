Как пометить все сообщения на iPhone как прочитанные и удалить лишние — простой способ

Приложение iMessage с непрочитанными сообщениями на iPhone. Фото: Osmancan Gurdogan/Anadolu

Многие получают на свой iPhone как важные SMS, так и спам-рассылки от мобильных операторов или маркетинговых компаний. Постепенное накопление большого количества сообщений может затруднять поиск нужных, поэтому иногда хочется быстро навести порядок в ящике. В новой версии iOS 18 Apple изменила некоторые элементы интерфейса, из-за чего многие пользователи не сразу находят нужные настройки.

О том, как в один клик отметить все сообщения как прочитанные и как удалить их сразу, рассказывает TechViral.

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Как отметить все сообщения как прочитанные на iPhone

Чтобы отметить все сообщения как прочитанные, необходимо выполнить следующие шаги:

откройте программу "Сообщения" на главном экране вашего iPhone;

после этого вы увидите список всех полученных SMS;

нажмите на "Фильтры" в левом верхнем углу;

в появившемся меню выберите "Все сообщения";

в правом верхнем углу нажмите на значок с тремя точками в круге;

из доступных вариантов меню выберите "Выбрать сообщения".

Теперь можно вручную отметить нужные SMS или воспользоваться кнопкой "Отметить все как прочитанное" в левом нижнем углу.

Как удалить все сообщения на iPhone

Если вы не только хотите снять отметку о непрочитанных сообщениях, но и полностью удалить их, выполните эти шаги:

зайдите в приложение "Сообщения" на главном экране iPhone;

просмотрите список полученных SMS;

нажмите на "Фильтры" в левом верхнем углу;

в новом меню выберите "Все сообщения";

в правом верхнем углу нажмите на значок с тремя точками;

из списка вариантов выберите "Выбрать сообщения";

отметьте все сообщения, которые собираетесь удалить, и нажмите "Удалить";

подтвердите свой выбор, снова выбрав "Удалить" в окне подтверждения;

вернитесь в предыдущее меню и нажмите на папку "Недавно удаленные";

выберите нужные SMS и нажмите "Удалить все".

Стоит обратить внимание, что после удаления из папки "Недавно удаленные" сообщения исчезают навсегда, поэтому проверьте их заранее.

Напомним, большинство пользователей заботятся о своей конфиденциальности, поэтому хотели бы не предоставлять данные о своем местонахождении. На iPhone можно ограничить доступ к своей геолокации и иметь полный контроль над приватностью.

Также мы писали, что с каждым может случиться, что иногда он внезапно забывает свой номер телефона. Особенно это неудобно, когда вам нужно поделиться им с кем-то. Если вы пользователь iPhone, есть несколько способов, которые помогут вам быстро его узнать.