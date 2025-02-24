Apple о них забыла — шесть функций, которые нужно вернуть или добавить в iPhone

Смартфон Apple iPhone X в руках. Фото: Pexels

Все производители смартфонов периодически получают критические замечания относительно своих устройств, но Apple часто оказывается в центре такой дискуссии, особенно когда речь идет об отсутствии определенных функций. Компания известна тем, что порой откладывает внедрение вещей, которые уже давно имеются в Android-секторе. И многих пользователей это не слишком радует.

О шести функциях, которых не хватает смартфонам Apple, рассказывает PhoneArena.

Читайте также:

Кнопка "Назад"

Android предлагает устойчивый способ вернуться на предыдущий экран — благодаря отдельной кнопке или жесту с любой стороны дисплея.

Очень хотелось услышать от Apple четкое объяснение, почему до сих пор нет однозначного и универсального способа возврата на предыдущий экран в любой программе. Хуже всего, что стандартный жест (провести от левого края к правому) работает ровно настолько часто, чтобы вы привыкли к нему, и вдруг случается приложение, в котором этот жест не действует.

Иногда единственная возможность вернуться — нажать на стрелку или на кнопку "X" в верхнем левом углу. Это заставляет либо потянуться, выкручивая руку, либо брать телефон второй рукой.

Цифровой ряд на клавиатуре

На Android все цифры и дополнительные символы можно довольно быстро ввести благодаря длинному нажатию, а еще и настроить, как быстро этот дополнительный ряд появляется. Возможность быстро набирать числа стала для многих очень удобной.

Интересно, что Apple частично реализовала подобный функционал на iPadOS — там не нужно долго нажимать, а можно просто "потянуть" за букву вниз, чтобы вставить символ.

Есть сторонние клавиатуры (например, Gboard), однако в них часто не хватает некоторых возможностей, которые есть в Android-версиях.

Быстрая зарядка

Некоторые смартфоны настолько быстро пополняют заряд, что даже предлагают интересное анимационное сопровождение процесса.

Это касается не только Apple — Samsung и Google тоже можно упрекнуть за недостаточные скорости зарядки, но в случае Apple все еще медленнее. В частности, имеется в виду проводная зарядка, которая даже в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max ограничена максимум 25 Вт.

Полный цикл зарядки iPhone 16 Pro длится примерно 1 час 30 минут. Для сравнения, Motorola Edge (2024) с большим аккумулятором восполняет заряд за 39 минут.

Более высокая частота обновления экрана

Apple ужасно боится, что 120 Гц на обычных iPhone могут "убить" их Pro-линейку.

В 2025 году мы до сих пор не имеем ни одного "не-Pro" iPhone с экраном, который обновляется быстрее 60 Гц.

Те, кто увлекается смартфонами, знают об этом и часто насмехаются, но многие рядовые пользователи даже не догадываются, что такое частота обновления дисплея и зачем она нужна. Поэтому стоит отметить — экранам iPhone за 800 долларов явно не хватает плавности, которую дает высокий герцовый показатель. Даже новый iPhone 16e, который стоит 600 долларов, мог бы воспользоваться этим преимуществом.

Сканер отпечатков пальцев

Настоящий флагман должен предлагать оба биометрических способа разблокировки. Если одного нет, это непростительный пробел в 2025 году.

Apple редко возвращает функции, от которых избавилась ранее, но вот сканер отпечатков пальцев точно стоит вернуть. Face ID — это прекрасно, но он не должен быть единственным методом. Например, когда бегаешь в холодное время с полузакрытым лицом, iPhone часто не распознает владельца, и приходится вводить код доступа.

Восстановить сканер отпечатков не составляет большого труда, поэтому трудно найти причину, почему его до сих пор нет на новых iPhone.

Функция 3D Touch

3D Touch был одной из лучших возможностей в истории iPhone. Это одна из самых удачных функций, которые когда-либо появлялись на iPhone. Этот способ взаимодействия с интерфейсом ощущался очень естественно, и им пользовались многие пользователи. Теперь его заменили на длинное нажатие, но это менее четко и интуитивно, и об этом иногда даже забывается в повседневном использовании.

Напомним, в iOS 18 Apple обновила интерфейс, из-за чего некоторые пользователи не сразу находят настройки для управления SMS. Большое количество сообщений затрудняет поиск важных, поэтому периодическая очистка может быть полезной.

Также мы писали, что важно контролировать доступ приложений к данным о местонахождении, чтобы сохранить конфиденциальность. Проверьте, какие приложения имеют доступ к вашей геолокации на iPhone, и при необходимости ограничьте его.