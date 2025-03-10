Аренда квартир в Украине: в каких городах наибольший спрос

Люди с коробками. Фото: Freepik

Весна традиционно является периодом оживления рынка аренды жилья. Однако есть города, где спрос остается высоким независимо от сезона. Это прежде всего западные регионы, а также города, ставшие пристанищем для внутренне перемещенных лиц. Киев сохраняет стабильные позиции, но без резких ценовых колебаний.

Как отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха, самые высокие арендные ставки сохраняются в западных городах. Среди них особенно выделяются Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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"Лидирует Львов, потому что, кроме недвижимости, там есть рабочие места. Ну, а его догоняют остальные города", — объясняет Гайдамаха.

Львов удерживает первенство не только из-за развитой инфраструктуры и высокой деловой активности, но и благодаря стабильному притоку людей, которые ищут комфортное жилье и работу.

Также во Львове расположено много высших учебных заведений, что способствует постоянному спросу на аренду.

Центральные и северные города

Высокий спрос на съемное жилье наблюдается не только в западных регионах. Среди центральных городов самые высокие арендные ставки сейчас зафиксированы в Виннице. Этот город привлекает стабильной экономикой, развитой социальной инфраструктурой и высоким уровнем жизни.

На севере Украины наибольший спрос на аренду жилья демонстрирует Житомир. Кроме областных центров, растет интерес к городам-спутникам столицы. Например, в Белой Церкви — одном из крупнейших городов Киевской области — рынок аренды остается активным из-за близости к Киеву и относительно доступных цен.

Ситуация в Киеве

По словам Елены Гайдамахи, рынок аренды в столице остается стабильным.

"Там нет ни повышенного спроса, ни заметного роста цен", — отмечает эксперт.

Киев продолжает оставаться центром деловой активности, однако из-за сложной экономической ситуации многие люди предпочитают менее затратные города.

Стоит ли ожидать роста цен на аренду квартир

Эксперты прогнозируют умеренный рост стоимости аренды весной. Как отмечает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, главными факторами подорожания будут инфляция и повышенный спрос в определенных регионах.

"Рост арендных ставок в период активного спроса будет на уровне 8-10% в долларах. Это будет происходить с середины апреля до середины июня", — прогнозирует Берещак.

Особенно это будет касаться западных городов и областных центров, принявших большое количество переселенцев: Днепра, Винницы, Черкасс и Кропивницкого.

Отметим, за последние полгода рынок аренды однокомнатных квартир в Украине претерпел существенные колебания. В большинстве городов арендная плата заметно снизилась, особенно в Полтаве, где цены упали на 31%. Однако, в отдельных регионах стоимость аренды осталась без изменений, а в некоторых городах даже зафиксирован рост цен.

Также мы сообщали, что во время военного положения арендные отношения в Украине претерпят изменения, в частности относительно возможности выселения квартирантов. Владельцы недвижимости должны учитывать, что военное положение влияет на арендные правоотношения, но не отменяет их. Выселение возможно только на основании закона или договора, а также по решению суда.