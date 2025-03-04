Оренда квартир навесні 2025 року: як зміняться ціни та головні причини

Дівчина тримає ключі. Фото: Freepik

З настанням весни орендний ринок України традиційно активізується, і 2025 рік не стане винятком. Уже в березні очікується зростання попиту на квартири у великих містах, що неминуче відіб’ється на цінах. Експерти спрогнозували, наскільки суттєвими будуть зміни.

Як повідомляє "24 Канал", весна завжди приносить активізацію на ринку оренди. Це пов’язано з тим, що люди повертаються до міст після зимового періоду, відновлюють робочі та навчальні процеси. У 2025 році попит на житло почав зростати ще в лютому, що є передумовою подальшого підвищення вартості оренди.

Читайте також:

За словами президентки АФНУ Олени Гайдамахи, найвищі орендні ставки спостерігаються в західних регіонах України.

"Лідирує Львів, тому що, окрім нерухомості, там є робочі місця. Ну, а його наздоганяють решта міст", — зазначає експертка.

До міст із високими цінами на оренду також входять Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та Ужгород. У центральній Україні лідером залишається Вінниця, а високий попит також спостерігається в Житомирі та Білій Церкві.

Чого чекати у Києві

На відміну від західних областей, у Києві ситуація на ринку оренди залишається стабільною. Немає різких стрибків цін або суттєвого зростання попиту.

"Найбільший інтерес викликають квартири в хорошому стані, з сучасним ремонтом та меблями. Якщо раніше орендарі здебільшого орієнтувалися на ціну, то зараз — на ціну і комфорт", — зазначає рієлторка Людмила Колєснік.

Також у Києві орендарі все частіше звертають увагу на такі фактори, як наявність генераторів, альтернативного опалення та стабільного інтернету.

Чи подорожчає оренда

Весняний період зростання попиту припаде на середину квітня — початок червня. Саме тоді багато орендарів переглядатимуть умови проживання, що стимулюватиме зміну цін.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак зазначає, що вартість оренди буде зростати поступово, з урахуванням інфляції та попиту.

За її прогнозами, найбільший попит матимуть квартири:

однокімнатні та двокімнатні;

площею від 45 до 65 квадратних метрів;

з просторими кухнями-вітальнями;

розташовані на 2-7 поверхах.

Де ціни зростуть найбільше

На думку керівниці сектору розвитку продажів "OLX Нерухомості" Оксани Остапчук, у Києві та більшості центральних міст України зміни будуть мінімальними. Ціни можуть зрости лише на 500-1000 грн.

А от у західних регіонах ситуація інша: у березні–квітні там традиційно відбувається пожвавлення попиту, що спричиняє підвищення цін.

Вікторія Берещак прогнозує, що у містах, які стали прихистком для переселенців, оренда може зрости на 8-10% у доларовому еквіваленті.

"Переважно це стосується Львова та Дніпра і регіонів-хабів, таких як Вінниця, Черкаси, Кропивницький", — зазначає експертка.

Що буде з орендою в областях

Тенденція до подорожчання житла спостерігалася ще на початку року. Очікується, що у Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Тернопільській областях ціни зростуть на 5–10%.

"У регіонах, де попит значно перевищує пропозицію, оренда може зрости на 5-10%. У містах із меншим дисбалансом (наприклад, Вінниця, Івано-Франківськ) зростання буде менш помітним — до 5%", — вказує експерт з нерухомості Віталій Поберезький.

Оренда може подорожчати також у Київській та Львівській областях, оскільки ці регіони відносно безпечні, що утримує високий рівень попиту.

Навесні 2025 року орендний ринок активізується, що неминуче призведе до зростання цін. Найбільше подорожчання очікується в західних та центральних областях, де попит значно перевищує пропозицію.

Основні причини підвищення цін:

зростання попиту з початку весни;

міграція орендарів у пошуках кращих умов;

інфляція та підвищення вартості комунальних послуг.

Як повідомлялось, щороку в Україні укладається близько 1,5 мільйона договорів оренди житла, але більшість із них не реєструється офіційно. Понад 1,3 мільйона угод залишаються в тіні, без сплати податків. Це призводить до втрати мільярдів гривень для держави.

Також ми розповідали, як швидко та безпечно здати квартиру та на що треба звернути увагу. Адже здача квартири в оренду вимагає відповідальності та підготовки, щоб забезпечити стабільний дохід. Важливо не лише зробити ремонт, але й подбати про юридичну безпеку та зручність мешканців. Створення приємної атмосфери в приміщенні також сприяє швидкому пошуку орендарів.