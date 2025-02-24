Як підготувати квартиру до здачі в оренду: ключові поради

Як підготувати квартиру до оренди — чекліст для власника
Здача квартири в оренду — це не лише спосіб додаткового заробітку, а й відповідальність перед майбутніми квартирантами. Щоб житло швидко знайшло орендарів і приносило стабільний дохід, його потрібно правильно підготувати. Це стосується не лише ремонту, але й інших важливих нюансів: юридичної безпеки, зручності для мешканців і навіть атмосфери в приміщенні.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як швидко та безпечно здати квартиру та на що треба звернути увагу.
1. Оцінка стану житла та ремонт
Перед тим як здавати квартиру, уважно оцініть її стан. Невеликі недоліки, які ви могли не помічати в повсякденному житті, можуть стати суттєвими мінусами для орендарів.
Що варто перевірити та відремонтувати
- Прибрати сліди зносу: замінити старі шпалери, пофарбувати стіни, оновити плінтуси.
- Переконатися, що сантехніка працює без збоїв, немає підтікань або проблем із кранами.
- Перевірити електрику: розетки, вимикачі, освітлення повинні бути в робочому стані.
- Відрегулювати двері та замки: якщо щось заїдає або не зачиняється належним чином — виправити.
- Якщо бюджет дозволяє, зробіть легкий косметичний ремонт у нейтральних відтінках — це підвищить привабливість житла для орендарів.
2. Меблі та техніка
Базовий набір меблів та техніки залежить від формату оренди. Для подобової здачі обов’язкові комфортне ліжко, шафа, стіл, мікрохвильова піч, електрочайник, фен і телевізор. Довгострокова оренда передбачає наявність пральної машини, холодильника, плити, інтернету.
Якщо здаєте житло бюджетного сегмента, не варто купувати дорогу техніку — вона може швидко зноситися. Але водночас краще обирати надійні бренди, щоб уникнути постійних поломок.
3. Чистота та атмосфера
Перше враження — найважливіше. Тому квартира має бути чистою, свіжою та без сторонніх запахів.
Що зробити:
- провести генеральне прибирання або замовити клінінг;
- позбутися старих речей і непотрібного мотлоху;
- провітрити приміщення, поставити ароматизатор із легким свіжим запахом.
Для подобової оренди додатково потрібно подбати про постільну білизну, рушники, набір гігієнічних засобів і посуд.
4. Юридична безпека та фінансові гарантії
Щоб уникнути проблем із недобросовісними орендарями, важливо заздалегідь подбати про безпеку угоди.
Основні кроки:
- скласти договір оренди, де чітко прописати всі умови: термін проживання, вартість, порядок оплати та відповідальність за майно;
- взяти заставу (депозит), яка покриє можливі збитки у разі пошкодження майна. Це може бути сума від одного до трьох місячних платежів;
- запросити у квартирантів документи, що підтверджують особу, а також довідку про доходи, якщо йдеться про довгострокову оренду.
5. Кому краще не здавати житло
Деякі категорії орендарів можуть створювати більше проблем, ніж вигоди.
Обережність варто проявити, якщо квартиранти:
- не можуть показати документи;
- не мають стабільного доходу й обіцяють "знайти роботу найближчим часом";
- є іноземцями без належних дозволів на проживання;
- хочуть заселитися великою компанією (наприклад, кілька студентів чи бригада робітників).
Щодо орендарів із дітьми чи тваринами, не варто відмовляти їм одразу. Достатньо обговорити нюанси, взяти страховий депозит і прописати всі деталі в договорі.
Як повідомлялось, в Україні з півтора мільйона орендних угод лише десята частина реєструється офіційно. Понад мільйон договорів залишаються в тіні, що призводить до несплати податків. Держава через це втрачає мільярди гривень.
Зазначимо, на початку 2025 року ринок оренди житла в Україні зіткнувся зі зменшенням пропозицій та підвищенням цін. Це пов'язано зі зростанням попиту, особливо в західних областях, де люди активно шукають житло. Експерти прогнозують подальше посилення цієї тенденції через внутрішню міграцію та економічні фактори.
Читайте Новини.LIVE!