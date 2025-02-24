Як підготувати квартиру до здачі в оренду: ключові поради

Ключі у руках. Фото: Freepik

Здача квартири в оренду — це не лише спосіб додаткового заробітку, а й відповідальність перед майбутніми квартирантами. Щоб житло швидко знайшло орендарів і приносило стабільний дохід, його потрібно правильно підготувати. Це стосується не лише ремонту, але й інших важливих нюансів: юридичної безпеки, зручності для мешканців і навіть атмосфери в приміщенні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як швидко та безпечно здати квартиру та на що треба звернути увагу.

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1. Оцінка стану житла та ремонт

Перед тим як здавати квартиру, уважно оцініть її стан. Невеликі недоліки, які ви могли не помічати в повсякденному житті, можуть стати суттєвими мінусами для орендарів.

Що варто перевірити та відремонтувати

Прибрати сліди зносу: замінити старі шпалери, пофарбувати стіни, оновити плінтуси.

Переконатися, що сантехніка працює без збоїв, немає підтікань або проблем із кранами.

Перевірити електрику: розетки, вимикачі, освітлення повинні бути в робочому стані.

Відрегулювати двері та замки: якщо щось заїдає або не зачиняється належним чином — виправити.

Якщо бюджет дозволяє, зробіть легкий косметичний ремонт у нейтральних відтінках — це підвищить привабливість житла для орендарів.

2. Меблі та техніка

Базовий набір меблів та техніки залежить від формату оренди. Для подобової здачі обов’язкові комфортне ліжко, шафа, стіл, мікрохвильова піч, електрочайник, фен і телевізор. Довгострокова оренда передбачає наявність пральної машини, холодильника, плити, інтернету.

Якщо здаєте житло бюджетного сегмента, не варто купувати дорогу техніку — вона може швидко зноситися. Але водночас краще обирати надійні бренди, щоб уникнути постійних поломок.

3. Чистота та атмосфера

Перше враження — найважливіше. Тому квартира має бути чистою, свіжою та без сторонніх запахів.

Що зробити:

провести генеральне прибирання або замовити клінінг;

позбутися старих речей і непотрібного мотлоху;

провітрити приміщення, поставити ароматизатор із легким свіжим запахом.

Для подобової оренди додатково потрібно подбати про постільну білизну, рушники, набір гігієнічних засобів і посуд.

4. Юридична безпека та фінансові гарантії

Щоб уникнути проблем із недобросовісними орендарями, важливо заздалегідь подбати про безпеку угоди.

Основні кроки:

скласти договір оренди, де чітко прописати всі умови: термін проживання, вартість, порядок оплати та відповідальність за майно;

взяти заставу (депозит), яка покриє можливі збитки у разі пошкодження майна. Це може бути сума від одного до трьох місячних платежів;

запросити у квартирантів документи, що підтверджують особу, а також довідку про доходи, якщо йдеться про довгострокову оренду.

5. Кому краще не здавати житло

Деякі категорії орендарів можуть створювати більше проблем, ніж вигоди.

Обережність варто проявити, якщо квартиранти:

не можуть показати документи;

не мають стабільного доходу й обіцяють "знайти роботу найближчим часом";

є іноземцями без належних дозволів на проживання;

хочуть заселитися великою компанією (наприклад, кілька студентів чи бригада робітників).

Щодо орендарів із дітьми чи тваринами, не варто відмовляти їм одразу. Достатньо обговорити нюанси, взяти страховий депозит і прописати всі деталі в договорі.

Як повідомлялось, в Україні з півтора мільйона орендних угод лише десята частина реєструється офіційно. Понад мільйон договорів залишаються в тіні, що призводить до несплати податків. Держава через це втрачає мільярди гривень.

Зазначимо, на початку 2025 року ринок оренди житла в Україні зіткнувся зі зменшенням пропозицій та підвищенням цін. Це пов'язано зі зростанням попиту, особливо в західних областях, де люди активно шукають житло. Експерти прогнозують подальше посилення цієї тенденції через внутрішню міграцію та економічні фактори.