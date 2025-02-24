Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: ключевые советы

Ключи в руках. Фото: Freepik

Сдача квартиры в аренду — это не только способ дополнительного заработка, но и ответственность перед будущими квартирантами. Чтобы жилье быстро нашло арендаторов и приносило стабильный доход, его нужно правильно подготовить. Это касается не только ремонта, но и других важных нюансов: юридической безопасности, удобства для жильцов и даже атмосферы в помещении.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как быстро и безопасно сдать квартиру и на что надо обратить внимание.

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1. Оценка состояния жилья и ремонт

Перед тем как сдавать квартиру, внимательно оцените ее состояние. Небольшие недостатки, которые вы могли не замечать в повседневной жизни, могут стать существенными минусами для арендаторов.

Что стоит проверить и отремонтировать

Убрать следы износа: заменить старые обои, покрасить стены, обновить плинтусы.

Убедиться, что сантехника работает без сбоев, нет подтеков или проблем с кранами.

Проверить электрику: розетки, выключатели, освещение должны быть в рабочем состоянии.

Отрегулировать двери и замки: если что-то заедает или не закрывается должным образом — исправить.

Если бюджет позволяет, сделайте легкий косметический ремонт в нейтральных оттенках — это повысит привлекательность жилья для арендаторов.

2. Мебель и техника

Базовый набор мебели и техники зависит от формата аренды. Для посуточной сдачи обязательны комфортная кровать, шкаф, стол, микроволновая печь, электрочайник, фен и телевизор. Долгосрочная аренда предполагает наличие стиральной машины, холодильника, плиты, интернета.

Если сдаете жилье бюджетного сегмента, не стоит покупать дорогую технику — она может быстро износиться. Но при этом лучше выбирать надежные бренды, чтобы избежать постоянных поломок.

3. Чистота и атмосфера

Первое впечатление — самое важное. Поэтому квартира должна быть чистой, свежей и без посторонних запахов.

Что сделать:

провести генеральную уборку или заказать клининг;

избавиться от старых вещей и ненужного хлама;

проветрить помещение, поставить ароматизатор с легким свежим запахом.

Для посуточной аренды дополнительно нужно позаботиться о постельном белье, полотенцах, наборе гигиенических средств и посуде.

4. Юридическая безопасность и финансовые гарантии

Чтобы избежать проблем с недобросовестными арендаторами, важно заранее позаботиться о безопасности сделки.

Основные шаги:

составить договор аренды, где четко прописать все условия: срок проживания, стоимость, порядок оплаты и ответственность за имущество;

взять залог (депозит), который покроет возможные убытки в случае повреждения имущества. Это может быть сумма от одного до трех месячных платежей;

запросить у квартирантов документы, подтверждающие личность, а также справку о доходах, если речь идет о долгосрочной аренде.

5. Кому лучше не сдавать жилье

Некоторые категории арендаторов могут создавать больше проблем, чем выгоды.

Осторожность стоит проявить, если квартиранты:

не могут показать документы;

не имеют стабильного дохода и обещают "найти работу в ближайшее время";

являются иностранцами без надлежащих разрешений на проживание;

хотят заселиться большой компанией (например, несколько студентов или бригада рабочих).

Что касается арендаторов с детьми или животными, не стоит отказывать им сразу. Достаточно обсудить нюансы, взять страховой депозит и прописать все детали в договоре.

Как сообщалось, в Украине из полутора миллионов арендных соглашений только десятая часть регистрируется официально. Более миллиона договоров остаются в тени, что приводит к неуплате налогов. Государство из-за этого теряет миллиарды гривен.

Отметим, в начале 2025 года рынок аренды жилья в Украине столкнулся с уменьшением предложений и повышением цен. Это связано с ростом спроса, особенно в западных областях, где люди активно ищут жилье. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление этой тенденции из-за внутренней миграции и экономических факторов.