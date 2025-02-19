Оренда квартир в Україні у 2025 році: регіони з найвищими та найнижчими цінами

Люди з ключами. Фото: Freepik

У січні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні досягла 7 326 гривень на місяць, що на 1,5% більше порівняно з попереднім місяцем. Зростання вартості оренди житла, особливо в західних та центральних регіонах, відображає загальносвітові тенденції на ринку нерухомості. А попит, економічний розвиток та міграційні процеси суттєво впливають на формування цін.

За даними Державної служби статистики, найвищі ціни на оренду зафіксовані в західних регіонах країни.

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Регіони з найвищими цінами на оренду

Закарпатська область: лідер за вартістю оренди, де середня плата становить 11 769 грн на місяць.

Львівська область: друге місце з середньою вартістю оренди 10 571 грн, що на 1,2% більше, ніж у грудні 2024 року.

Рівненська область: третя позиція з орендною платою 10 164 грн, що на 2,8% більше з початку року.

Київ: столиця займає четверте місце зі стабільною середньою вартістю оренди 9 631 грн на місяць.

Регіони з найнижчими цінами на оренду

Київська область: середня вартість оренди становить 5 900 грн на місяць, що розміщує її ближче до кінця списку за вартістю.

Херсонська область: найнижча середня орендна плата — 3 118 грн на місяць.

Запорізька область: середня вартість оренди складає 3 623 грн на місяць.

Миколаївська область: оренда коштує в середньому 3 908 грн на місяць.

Динаміка змін цін на оренду

У січні 2025 року найбільше зростання орендних цін зафіксовано в Полтавській області — на 10% порівняно з груднем 2024 року. Натомість у Кіровоградській області спостерігалося зниження вартості оренди на 1,7%.

В інших регіонах України ціни залишалися стабільними або зросли незначно.

Фактори, що впливають на вартість оренди

Зростання орендних цін у західних та центральних областях України може бути пов'язане з кількома факторами:

попит та пропозиція. Збільшення попиту на житло в певних регіонах призводить до підвищення цін;

економічні умови. Розвиток інфраструктури та бізнесу в регіоні може стимулювати зростання вартості оренди;

міграційні процеси. Переміщення населення всередині країни впливає на попит на житло в різних областях.

Порівняння з міжнародними тенденціями

Подібні тенденції на ринку оренди нерухомості спостерігаються і в інших країнах. Як повідомляє HuffPost, у січні 2025 року в Іспанії орендні ставки зросли на 15% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши рекордних 1 080 євро (близько 47 250 грн) за житло. Це зростання пов'язане з обмеженою пропозицією та високим попитом на орендне житло.

В Австралії, за даними REA Group, прогнозується значне підвищення орендних ставок у 2025 році, особливо в містах Мельбурн та Сідней. У деяких районах очікується збільшення орендної плати до 200 австралійських доларів (близько 5 000 грн) на тиждень, що пов'язано з дефіцитом житла та високим попитом.

Як ми раніше повідомляли, Австралія тимчасово заборонила іноземним інвесторам купувати житло через стрімке зростання цін на нерухомість. Це робить країну менш доступною для іноземців та спрямовано на боротьбу з тим, що житло в Австралії є одним з найдорожчих у світі.

Зазначимо також, в Україні щороку укладається близько 1,5 мільйона угод про оренду житла, проте лише 10% з них реєструються офіційно. Через це держава втрачає мільярди гривень податкових надходжень, адже понад 1,3 мільйона договорів укладаються без сплати податків.