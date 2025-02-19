Оренда квартир під Києвом в 2025 році: актуальні ціни та прогнози

Житловий комплекс у Вишневому. Фото: dim.ria

Ринок оренди житла в Україні залишається активним навіть у складних умовах воєнного часу. Особливо це помітно в Києві та його передмісті, де ціни на нерухомість постійно змінюються під впливом попиту, інфляції та соціальних факторів. Однак оренда житла у передмісті столиці й надалі залишається привабливою альтернативою столиці завдяки доступнішим цінам, більшим площам та близькості природи.

Як зазначає експертка з нерухомості АН Profi Realt Анна Мітченко, багато хто обирає передмістя через доступніші ціни та комфорт. Але потрібно враховувати транспортну логістику, адже дорога до роботи може займати значно більше часу, ніж здається.

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Переваги й недоліки оренди житла у передмісті

Попит на квартири у передмісті Києва зріс ще під час пандемії, коли багато людей почали цінувати простір і можливість роботи з дому. Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася, але інтерес до передмістя залишився високим.

Плюси оренди у передмісті:

нижчі ціни порівняно зі столицею;

більша площа за ті самі кошти;

екологічно чистіші зони та близькість природи;

приватні будинки зі своїм двором.

Мінуси оренди у передмісті:

залежність від транспорту та тривалий час у дорозі;

менш розвинена інфраструктура в окремих районах;

ризик транспортного колапсу під час тривог.

Як змінилися ціни за останні роки

Ринок оренди у передмістях Києва зазнав суттєвих коливань за останні три роки. У 2022 році, через бойові дії, ціни різко впали, особливо в таких містах, як Ірпінь і Буча, які опинилися під окупацією. Втім, уже 2023 року ринок почав поступово відновлюватися.

За даними порталу ЛУН, станом на січень 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в передмісті становить 7-12 тис. грн на місяць, залежно від локації, стану будинку та інфраструктури.

"Ціна залежить від локації, ремонту, віддаленості від транспорту, а в нових реаліях війни — ще й від автономності житла: наявність генераторів, систем опалення та Wi-Fi під час відключень електроенергії", — пояснює Анна Мітченко.

Огляд цін у популярних містах-супутниках Києва

Передмістя Києва пропонує різні варіанти житла: від компактних смартквартир до просторих двокімнатних апартаментів у новобудовах.

Вишневе

Близькість до столиці та розвинена інфраструктура роблять це місто одним із найдорожчих.

Смартквартири: 9 000-9 500 грн.

Однокімнатні квартири у новобудовах: 12 000-14 000 грн.

Старий фонд: від 7 000 грн.

Двокімнатні квартири: від 14 000 грн.

Ірпінь та Буча

Міста пережили значні руйнування, але попит на житло вже відновлюється.

Смартквартири: від 7 000 грн.

Однокімнатні квартири у новобудовах: 10 000-12 000 грн.

Старий фонд: від 7 000 грн.

Двокімнатні квартири: від 13 000 грн.

"Буча та Ірпінь ще відчувають наслідки війни. Але завдяки відновленню інфраструктури ці міста знову стають привабливими для орендарів", — додає експертка.

Бровари

Місто з гарним транспортним сполученням та розвиненою інфраструктурою.

Смартквартири: від 8 000 грн.

Однокімнатні у новобудовах: 11 000-13 000 грн.

Старий фонд: від 6 500 грн.

Двокімнатні квартири: від 12 500 грн.

Бориспіль

Місто з помірними цінами та відносно стабільним попитом.

Смартквартири: від 7 500 грн.

Однокімнатні у нових будинках: 11 000-13 000 грн.

Старий фонд: від 6 000 грн.

Двокімнатні квартири: від 12 000 грн.

Прогнози цін на нерухомість у передмісті Києва на 2025 рік

Фахівці очікують, що 2025 року зростання цін на оренду в передмістях столиці становитиме 5-10%. Основні чинники підвищення вартості:

зростання витрат на утримання будинків;

інфляційні процеси;

попит на автономне житло з генераторами та системами альтернативного опалення.

"Якщо війна не вплине на безпечність передмість, ціни можуть зрости поступово. Але попит залишатиметься стабільним, особливо на житло у Вишневому, Броварах та Борисполі", — резюмує Анна Мітченко.

Як повідомлялось, на початку 2025 року ринок оренди житла в Україні переживає зміни: кількість доступних варіантів зменшується, а ціни на оренду зростають. Особливо відчутний дефіцит житла та підвищення цін спостерігається в західних областях країни, що пов'язано зі збільшенням попиту на оренду в цих регіонах. Фахівці прогнозують подальше зростання цін та зменшення кількості пропозицій на ринку оренди житла в Україні у 2025 році.

Нагадаємо також, що в Україні щороку укладається близько 1,5 мільйона угод про оренду житла, проте лише 10% з них реєструються офіційно. Через це держава втрачає мільярди гривень податкових надходжень, адже понад 1,3 мільйона договорів укладаються без сплати податків.