Ціни на однокімнатні квартири в Україні впали — в яких містах найдешевша нерухомість

Люди оглядають квартиру. Фото: Freepik

Останні півроку на вторинному ринку нерухомості України спостерігаються значні коливання цін на однокімнатні квартири. У семи містах країни зафіксовано зниження вартості житла, тоді як в інших регіонах ціни, навпаки, зросли.

Згідно з даними платформи ЛУН, найбільше падіння вартості "однушок" на вторинному ринку спостерігалося у Запоріжжі, де ціни зменшилися на 8%. Найдорожча нерухомість, як і раніше, у Києві, Львові та Ужгороді.

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Міста, де ціни на однокімнатні квартири впали:

Запоріжжя. Лідер зниження цін — 8% за пів року. Середня ціна однокімнатної квартири становить 17 тисяч доларів, що зумовлено активізацією ворожих обстрілів. Вартість квадратного метра тут найнижча в Україні — 500 доларів.

Суми. Зниження цін на 5%, однокімнатні квартири тепер коштують 21 тисячу доларів, а квадратний метр — 590 доларів.

Миколаїв. Ціни впали на 2%, однокімнатні квартири продають за 21 тисячу доларів, а квадратний метр коштує 610 доларів.

Тернопіль. Зниження на 2%, однокімнатні квартири коштують 37 тисяч доларів, квадратний метр — 850 доларів.

Вінниця. Ціни також знизились на 2%, однокімнатні квартири продають за 44 тисячі доларів, квадратний метр — 1040 доларів.

Полтава та Хмельницький. Найменше зниження — на 1%. В обох містах середня ціна однокімнатної квартири становить 35 тисяч доларів. Проте вартість квадратного метра відрізняється: у Полтаві — 880 доларів, у Хмельницькому — 780 доларів.

Міста, де ціни на однокімнатні квартири зросли:

Рівне. Найбільше зростання цін — на 11%, однокімнатні квартири тут коштують 45 тисяч доларів.

Житомир. Ціни зросли на 10%, однокімнатні квартири продають за 43 тисячі доларів.

Ужгород. Зростання на 9%, однокімнатне житло коштує 60 тисяч доларів.

Черкаси. Ціни зросли на 6%, однокімнатні квартири продають за 42 тисячі доларів.

Львів та Івано-Франківськ. Зростання на 3%, однокімнатне житло коштує 64 та 37 тисяч доларів відповідно.

Одеса. Ціни зросли на 1%, однокімнатні квартири коштують 38 тисяч доларів.

Міста, де ціни на нерухомість не змінились:

У Києві, Луцьку, Кропивницькому та Чернігові ціни на нерухомість залишились без змін. Вартість однокімнатних квартир становить 60 тисяч, 44 тисячі, 31 тисяча та 27 тисяч доларів відповідно.

Загальна ситуація на ринку нерухомості

Запоріжжя, Суми та Миколаїв входять до п'ятірки міст з найдешевшою нерухомістю в Україні. Також у цьому списку знаходяться Херсон та Харків, де однокімнатні квартири коштують 16 та 20 тисяч доларів відповідно.

Середні ціна на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку. Графіка: ЛУН

Як повідомлялось, у Києві з'явилася небезпечна тенденція продажу дешевих квартир, ціна на які стартує від 6-7 тисяч доларів. За ці гроші пропонують смарт-квартири у 4-поверхових будинках. Проблема полягає в тому, що ці будинки зводяться на ділянках, які за документами призначені для приватного житла або гаражів.

Ми також розповідали про ключові ризики, які слід враховувати перед передачею грошей за квартиру, оскільки купівля нерухомості є значною інвестицією та може призвести як до вигідної угоди, так і до серйозних проблем. Особливо під час війни, коли ринок є нестабільним, а шахрайство процвітає.