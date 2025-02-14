Цены на однокомнатные квартиры в Украине упали — в каких городах самая дешевая недвижимость

Люди осматривают квартиру. Фото: Freepik

Последние полгода на вторичном рынке недвижимости Украины наблюдаются значительные колебания цен на однокомнатные квартиры. В семи городах страны зафиксировано снижение стоимости жилья, тогда как в других регионах цены, наоборот, выросли.

Согласно данным платформы ЛУН, наибольшее падение стоимости "однушек" на вторичном рынке наблюдалось в Запорожье, где цены уменьшились на 8%. Самая дорогая недвижимость по-прежнему в Киеве, Львове и Ужгороде.

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Города, где цены на однокомнатные квартиры упали:

Запорожье. Лидер снижения цен — 8% за полгода. Средняя цена однокомнатной квартиры составляет 17 тысяч долларов, что обусловлено активизацией вражеских обстрелов. Стоимость квадратного метра здесь самая низкая в Украине — 500 долларов.

Сумы. Снижение цен на 5%, однокомнатные квартиры теперь стоят 21 тысячу долларов, а квадратный метр — 590 долларов.

Николаев. Цены упали на 2%, однокомнатные квартиры продают за 21 тысячу долларов, а квадратный метр стоит 610 долларов.

Тернополь. Снижение на 2%, однокомнатные квартиры стоят 37 тысяч долларов, квадратный метр — 850 долларов.

Винница. Цены также снизились на 2%, однокомнатные квартиры продают за 44 тысячи долларов, квадратный метр — 1040 долларов.

Полтава и Хмельницкий. Наименьшее снижение — на 1%. В обоих городах средняя цена однокомнатной квартиры составляет 35 тысяч долларов. Однако стоимость квадратного метра отличается: в Полтаве — 880 долларов, в Хмельницком — 780 долларов.

Города, где цены на однокомнатные квартиры выросли:

Ровно. Наибольший рост цен — на 11%, однокомнатные квартиры здесь стоят 45 тысяч долларов.

Житомир. Цены выросли на 10%, однокомнатные квартиры продают за 43 тысячи долларов.

Ужгород. Рост на 9%, однокомнатное жилье стоит 60 тысяч долларов.

Черкассы. Цены выросли на 6%, однокомнатные квартиры продают за 42 тысячи долларов.

Львов и Ивано-Франковск. Рост на 3%, однокомнатное жилье стоит 64 и 37 тысяч долларов соответственно.

Одесса. Цены выросли на 1%, однокомнатные квартиры стоят 38 тысяч долларов.

Города, где цены на недвижимость не изменились:

В Киеве, Луцке, Кропивницком и Чернигове цены на недвижимость остались без изменений. Стоимость однокомнатных квартир составляет 60 тысяч, 44 тысячи, 31 тысяча и 27 тысяч долларов соответственно.

Общая ситуация на рынке недвижимости

Запорожье, Сумы и Николаев входят в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью в Украине. Также в этом списке находятся Херсон и Харьков, где однокомнатные квартиры стоят 16 и 20 тысяч долларов соответственно.

Средние цена на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Графика: ЛУН

Как сообщалось, в Киеве появилась опасная тенденция продажи дешевых квартир, цена на которые стартует от 6-7 тысяч долларов. За эти деньги предлагают смарт-квартиры в 4-этажных домах. Проблема заключается в том, что эти дома возводятся на участках, которые по документам предназначены для частного жилья или гаражей.

Мы также рассказывали о ключевых рисках, которые следует учитывать перед передачей денег за квартиру, поскольку покупка недвижимости является значительной инвестицией и может привести как к выгодной сделке, так и к серьезным проблемам. Особенно во время войны, когда рынок нестабилен, а мошенничество процветает.