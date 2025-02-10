Купівля квартири в Україні: ризики та важливі перевірки перед угодою

Жінка читає папери. Фото: Freepik

Купівля нерухомості — це значна фінансова інвестиція, яка може стати як вигідною угодою, так і джерелом серйозних проблем. Особливо в умовах війни, коли ринок нестабільний, а шахрайство набирає обертів.

Редакція Новини.LIVE розглянула ключові ризики, які варто враховувати перед тим, як передавати гроші за квартиру.

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Юридичні ризики при купівлі житла

Перед укладанням угоди необхідно ретельно перевірити юридичний статус нерухомості, щоб уникнути потенційних проблем.

Шахрайство з довіреністю

Нерідко продавці, які діють через довірених осіб, можуть використати підроблену або відкликану довіреність. Це може призвести до втрати прав на квартиру, оскільки така угода буде визнана недійсною. Перевірте довіреність у нотаріуса та переконайтеся, що вона дійсна.

Незаконна приватизація

Якщо житло було приватизоване з порушенням прав інших осіб (наприклад, без згоди всіх зареєстрованих мешканців), така угода може бути оскаржена в суді. Важливо перевірити історію власності та переконатися, що всі права враховані.

Продаж без згоди всіх власників

Якщо квартира має кількох власників, усі вони мають надати письмову нотаріальну згоду на продаж. Також у разі продажу спільного майна подружжя потрібна згода другого з подружжя, навіть якщо вони розлучені.

Спадкові ризики

Якщо житло отримане у спадок, важливо перевірити, чи всі спадкоємці прийняли спадщину. У разі, якщо спадкоємець звернеться до суду для поновлення своїх прав, угоду можуть скасувати, а ви втратите нерухомість.

Фінансові ризики при купівлі житла

Окрім юридичних аспектів, важливо враховувати фінансові ризики, які можуть вплинути на угоду.

Різні призначення платежів

Деякі забудовники та продавці використовують схеми, коли частина коштів оформлюється як плата за консультаційні послуги. У разі судового спору повернути такі гроші буде неможливо. Оплачуйте лише за нерухомість із чітко прописаними умовами в договорі.

Занижена оціночна вартість

Якщо квартира продається за ціною нижче ринкової, існує ризик оскарження угоди в суді. Продавець може довести, що його ввели в оману, і вимагати повернення житла, залишивши вас без частини грошей.

Ризики, пов'язані з будівництвом

Купівля квартири в новобудові також має свої нюанси. Ось головні фактори, які слід врахувати.

Нестабільне фінансування забудовника

Якщо забудовник фінансує будівництво за рахунок інвесторів, існує ризик його замороження через нестачу коштів. Важливо перевірити фінансовий стан компанії та її репутацію.

Дефіцит робочої сили

Через війну багато кваліфікованих будівельників або мобілізовані, або виїхали за кордон. Це може призвести до затримок у введенні будинку в експлуатацію.

Подорожчання будівельних матеріалів

Через руйнування заводів проблеми з логістикою та інфляцію собівартість будівництва може зростати. Це іноді стає підставою для забудовника вимагати доплат від інвесторів.

Ризики воєнного часу

В умовах війни до стандартних перевірок додаються нові загрози.

Руйнування через військові дії

Навіть у відносно безпечних регіонах існує ризик руйнування житла через ракетні удари. Варто розглянути варіант страхування нерухомості.

Проблеми з введенням будинку в експлуатацію

Деякі об'єкти, які перебувають на завершальній стадії будівництва, можуть не отримати необхідних документів через нестабільну ситуацію. Важливо перевірити, чи є у забудовника всі дозвільні документи.

Як убезпечити себе під час купівлі житла

Щоб мінімізувати ризики:

Замовте юридичний аудит нерухомості.

Перевірте історію власності в Державному реєстрі речових прав.

Вимагайте всі необхідні документи від продавця або забудовника.

Уникайте підозріло дешевих пропозицій.

Розгляньте варіант страхування житла.

Купівля квартири — це серйозний крок, який потребує ретельної перевірки. Особливо зараз, коли ринок нерухомості нестабільний. Дотримуючись наведених рекомендацій, ви зможете уникнути шахрайства, фінансових втрат і юридичних проблем, забезпечивши собі безпечну угоду.

Нещодавно ми ділилися інформацією про те, як продати нерухомість в Україні, перебуваючи за кордоном. Це можливо зробити дистанційно, не приїжджаючи особисто. Однак для успішного та безпечного завершення угоди необхідно виконати низку важливих дій.

Зазначимо, ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється, хоча попит ще не досяг довоєнного рівня. За останній рік кількість угод купівлі-продажу житла зросла на 14%, але це лише 70% від показників до початку повномасштабної війни. Найбільший попит мають квартири, на які припадає 60% угод, решта 40% — це приватні будинки.