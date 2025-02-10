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Купівля житла під час війни — що потрібно перевірити

10 лютого 2025 20:08
Катерина Балаєва - редактор
Купівля квартири в Україні: ризики та важливі перевірки перед угодою
Жінка читає папери. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Купівля нерухомості — це значна фінансова інвестиція, яка може стати як вигідною угодою, так і джерелом серйозних проблем. Особливо в умовах війни, коли ринок нестабільний, а шахрайство набирає обертів. 

Редакція Новини.LIVE розглянула ключові ризики, які варто враховувати перед тим, як передавати гроші за квартиру.

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Юридичні ризики при купівлі житла

Перед укладанням угоди необхідно ретельно перевірити юридичний статус нерухомості, щоб уникнути потенційних проблем.

  • Шахрайство з довіреністю

Нерідко продавці, які діють через довірених осіб, можуть використати підроблену або відкликану довіреність. Це може призвести до втрати прав на квартиру, оскільки така угода буде визнана недійсною. Перевірте довіреність у нотаріуса та переконайтеся, що вона дійсна.

  • Незаконна приватизація

Якщо житло було приватизоване з порушенням прав інших осіб (наприклад, без згоди всіх зареєстрованих мешканців), така угода може бути оскаржена в суді. Важливо перевірити історію власності та переконатися, що всі права враховані.

  • Продаж без згоди всіх власників

Якщо квартира має кількох власників, усі вони мають надати письмову нотаріальну згоду на продаж. Також у разі продажу спільного майна подружжя потрібна згода другого з подружжя, навіть якщо вони розлучені.

  • Спадкові ризики

Якщо житло отримане у спадок, важливо перевірити, чи всі спадкоємці прийняли спадщину. У разі, якщо спадкоємець звернеться до суду для поновлення своїх прав, угоду можуть скасувати, а ви втратите нерухомість.

Фінансові ризики при купівлі житла

Окрім юридичних аспектів, важливо враховувати фінансові ризики, які можуть вплинути на угоду.

  • Різні призначення платежів

Деякі забудовники та продавці використовують схеми, коли частина коштів оформлюється як плата за консультаційні послуги. У разі судового спору повернути такі гроші буде неможливо. Оплачуйте лише за нерухомість із чітко прописаними умовами в договорі.

  • Занижена оціночна вартість

Якщо квартира продається за ціною нижче ринкової, існує ризик оскарження угоди в суді. Продавець може довести, що його ввели в оману, і вимагати повернення житла, залишивши вас без частини грошей.

Ризики, пов'язані з будівництвом

Купівля квартири в новобудові також має свої нюанси. Ось головні фактори, які слід врахувати.

  • Нестабільне фінансування забудовника

Якщо забудовник фінансує будівництво за рахунок інвесторів, існує ризик його замороження через нестачу коштів. Важливо перевірити фінансовий стан компанії та її репутацію.

  • Дефіцит робочої сили

Через війну багато кваліфікованих будівельників або мобілізовані, або виїхали за кордон. Це може призвести до затримок у введенні будинку в експлуатацію.

  • Подорожчання будівельних матеріалів

Через руйнування заводів проблеми з логістикою та інфляцію собівартість будівництва може зростати. Це іноді стає підставою для забудовника вимагати доплат від інвесторів.

Ризики воєнного часу

В умовах війни до стандартних перевірок додаються нові загрози.

  • Руйнування через військові дії

Навіть у відносно безпечних регіонах існує ризик руйнування житла через ракетні удари. Варто розглянути варіант страхування нерухомості.

  • Проблеми з введенням будинку в експлуатацію

Деякі об'єкти, які перебувають на завершальній стадії будівництва, можуть не отримати необхідних документів через нестабільну ситуацію. Важливо перевірити, чи є у забудовника всі дозвільні документи.

Як убезпечити себе під час купівлі житла

Щоб мінімізувати ризики:

  • Замовте юридичний аудит нерухомості.
  • Перевірте історію власності в Державному реєстрі речових прав.
  • Вимагайте всі необхідні документи від продавця або забудовника.
  • Уникайте підозріло дешевих пропозицій.
  • Розгляньте варіант страхування житла.

Купівля квартири — це серйозний крок, який потребує ретельної перевірки. Особливо зараз, коли ринок нерухомості нестабільний. Дотримуючись наведених рекомендацій, ви зможете уникнути шахрайства, фінансових втрат і юридичних проблем, забезпечивши собі безпечну угоду.

Нещодавно ми ділилися інформацією про те, як продати нерухомість в Україні, перебуваючи за кордоном. Це можливо зробити дистанційно, не приїжджаючи особисто. Однак для успішного та безпечного завершення угоди необхідно виконати низку важливих дій.

Зазначимо, ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється, хоча попит ще не досяг довоєнного рівня. За останній рік кількість угод купівлі-продажу житла зросла на 14%, але це лише 70% від показників до початку повномасштабної війни. Найбільший попит мають квартири, на які припадає 60% угод, решта 40% — це приватні будинки.

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