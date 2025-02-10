Найдешевші квартири в Україні на вторинному ринку: актуальні ціни та тенденції у 2025

Люди дивляться план квартири. Фото: Freepik

Ринок нерухомості України у 2025 році зазнає значних змін під впливом різних факторів, включаючи економічну ситуацію, міграційні процеси та геополітичну обстановку. При виборі квартири на вторинному ринку, слід враховувати не тільки ціну, але й динаміку цін в обраному регіоні, а також ціну за квадратний метр.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала вартість квартир на вторинному ринку України та виділили регіони з найдоступнішими цінами на житло.

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Вартість "однушок" на вторинному ринку

За даними порталу ЛУН, ціни на квартири в Україні варіюються залежно від регіону та міста. Найдорожчими містами традиційно є Київ та Львів, де ціни на однокімнатні квартири стартують від 60 000 доларів. У той же час, найдоступніше житло можна знайти у Запоріжжі, де ціни на однокімнатні квартири починаються від 17 000 доларів.

У більшості міст спостерігається позитивна динаміка цін на вторинному ринку житла. Найбільший приріст за півроку зафіксовано в Луцьку (+11%) та Ужгороді (+9%). Проте, є й міста, де ціни знизилися, зокрема, у Херсоні (-8%) та Харкові (-1%).

Найдоступнішими регіонами для придбання 1-кімнатної квартири на вторинному ринку є Запорізька, Миколаївська та Херсонська області — тут найнижчі ціни на житло та найнижча ціна за квадратний метр.

Середня ціна 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Ціни на "двушки" на вторинному ринку

Найдешевші варіанти представлені в таких містах, як Запоріжжя (23 000 доларів), Миколаїв та Суми (по 30 000 доларів). Найдорожчі ж квартири знаходяться у Львові (90 000 доларів) та Києві (96 000 доларів).

Найбільше зростання цін на двокімнатні квартири зафіксовано в Рівному (+11%), Ужгороді (+6%) та Чернівцях (+5%). Найбільше зниження цін спостерігається в Луганську (-8%), Чернігові (-6%) та Черкасах (-4%).

Середня ціна 1-2-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Ціни на трикімнатні квартири

Якщо шукати найдешевші трикімнатні квартири на вторинному ринку, варто звернути увагу на такі міста:

Кропивницький — 51 000 дол.;

Миколаїв — 40 000 дол.;

Запоріжжя — 35 000 дол.

Найдорожчі квартири традиційно знаходяться у Києві та Львов — 140 000 дол. та 115 000 дол. відповідно.

Середня ціна 3-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Експерти прогнозують, що у 2025 році ринок нерухомості України продовжить свій розвиток, проте темпи зростання цін можуть сповільнитися через економічну нестабільність та зниження купівельної спроможності населення.

Як повідомлялось, купівля квартири може бути пов'язана з різноманітними ризиками, серед яких — наявність прописаних осіб. В умовах війни, коли багато хто втратив свої домівки та документи, ця проблема є особливо гострою.

Нагадаємо також, що державна програма "єОселя" надає можливість українцям отримати власне житло під 3% річних. Ця програма є реальною можливістю для багатьох громадян придбати житло за зниженими відсотками, що робить іпотеку більш доступною. Особливо вигідні умови, зокрема ставка 3% річних, пропонуються для окремих категорій громадян, таких як працівники освіти, медицини, оборони та ті, хто постраждав від війни.