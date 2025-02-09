ЄОселя під 3% — хто має право на пільгову іпотеку та як її оформити

Люди отримають ключі. Фото: Freepik

Державна програма "єОселя" — це реальна можливість для українців придбати житло під знижені відсотки, що робить іпотеку доступнішою. Ставка 3% річних пропонується окремим категоріям громадян, які працюють у сфері освіти, медицини, оборони або постраждали від війни.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, хто може отримати власну оселю під 3% річних та які вимоги до нерухомості.

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Хто може отримати єОселю під 3%

Ставка 3% річних діє для громадян, які відповідають таким критеріям:

працівники державних та комунальних медичних закладів;

педагоги та науковці державних і комунальних установ;

військовослужбовці, захисники України та члени їхніх сімей;

працівники силових структур — НАБУ, ДБР, БЕБ.

Важливо, що учасники програми не можуть одночасно користуватися іншими державними житловими програмами, повинні мати офіційний дохід, що дозволяє обслуговувати кредит, а також не перебувати у санкційних списках.

Окремо уряд передбачив підтримку для військовослужбовців та працівників силових структур, які отримали І або ІІ групу інвалідності через поранення в бойових умовах. Вони зберігають право на іпотеку під 3%, навіть якщо через поранення були звільнені з військової служби.

Які умови придбання житла за програмою

Програма "єОселя" охоплює не лише квартири в добудованих будинках, а й житло на етапі будівництва, а також таунхауси та приватні будинки.

Нормативна площа житла:

Квартира: 52,5 кв. м на одну особу + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Будинок/таунхаус: 62,5 кв. на одну особу + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Якщо обране житло перевищує нормативні показники, позичальник має оплатити додаткову площу власними коштами.

Максимальна вартість житла

Цей показник залежить від регіону:

Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків — 2,5-кратний коефіцієнт від середньої вартості будівництва.

Обласні центри, великі міста — 2-кратний коефіцієнт.

Населені пункти з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,75-кратний коефіцієнт.

Інші міста — 1-кратний коефіцієнт.

Якщо житло дорожче за встановлені обмеження, позичальник має компенсувати різницю при першому внеску.

Як подати заявку на єОселю під 3%

Перевірте відповідність умовам програми.

Подайте заявку через Дію або в банк-учасник програми.

Дочекайтеся перевірки кредитоспроможності та підтвердження участі.

Обирайте житло, що відповідає встановленим параметрам.

Оформлюйте іпотеку та ставайте власником омріяного помешкання.

Як повідомлялось, протягом 2024 року 8,5 тисяч українських сімей отримали можливість придбати власне житло завдяки державній програмі пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Загальний обсяг виданих кредитів склав понад 14,6 мільярдів гривень.

Зазначимо, клієнти "ПриватБанку" висловлюють невдоволення через відмови в отриманні іпотечних кредитів за державною програмою "єОселя". Представники банку надали роз'яснення щодо умов та особливостей цієї програми.